США и Китай договорились договориться

США и Китай начнут постепенно снижать ранее введенные ограничительные импортные тарифы после подписания первой фазы двустороннего соглашения, сроки заключения которого, впрочем, пока не определены. Такое решение удовлетворяет требования китайской стороны и повышает шансы на успешное завершение предварительных переговоров между странами. Более сложные вопросы взаимной торговли планируется вынести за рамки ближайших договоренностей — с прогрессом по их разрешению, вероятно, и будет связано снижение основного объема пошлин, введенных странами в рамках торговой войны.

КНР и США договорились о постепенном снижении взаимных пошлин на поставки товаров, которое начнется после достижения предварительного соглашения между странами, сообщил в четверг, 7 ноября, представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн. «Исходя из содержания соглашения, тарифы будут снижаться в одинаковом темпе и одинаковом объеме»,— уточнил он. Новость о прогрессе на переговорах привела к росту мировых фондовых рынков — в частности, индекс Московской биржи впервые в истории преодолел уровень 3000 пунктов, нефть марки Brent подорожала на 1,6%, до $62,7 за баррель.

Напомним, договоренность о частичной сделке была достигнута в середине октября, об этом было объявлено после встречи президента США Дональда Трампа с главой китайской делегации вице-премьером КНР Лю Хэ. Но эти договоренности тогда не были формализованы. Предполагалось, что соглашение может быть подписано на саммите АТЭС в Чили в середине ноября, однако он отменен из-за волны протестов в стране. Среди основных условий будущей сделки — обещание Пекина резко, до $40–50 млрд в год, нарастить закупки сельхозпродукции в США (в 2018 году они упали до $9 млрд). В свою очередь, Вашингтон пообещал не повышать с 25% до 30% пошлины на импорт в объеме $250 млрд (это должно было произойти 15 октября; подробнее о результатах переговоров см. “Ъ” от 14 октября). Сейчас тарифы США затрагивают поставки из КНР на $362 млрд — Пекин, в свою очередь, облагает повышенными тарифами импорт из США на $120 млрд.

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После предыдущей серии встреч торговый представитель США Роберт Лайтхайзер отмечал, что и следующий раунд повышения тарифов, намеченный на 15 декабря, может быть отменен, но уже введенные повышенные пошлины пока останутся в силе. Для Пекина такая ситуация была неприемлема, и без отмены уже введенных пошлин соглашение вряд ли было бы возможным.

На этой неделе глава Минторга США Уилбур Росс заявил, что сделка первой фазы, скорее всего, будет заключена, а более сложные вопросы взаимной торговли останутся на потом.

При этом он сообщил, что, возможно, не будут подняты и пошлины на импорт автомобилей из ЕС, планы европейских производителей инвестировать в США могут снять такую потребность. Напомним, в июне прошлого года США повысили пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС, в ответ Брюссель согласовал увеличение пошлин на американский импорт на €2,8 млрд (в основном на продовольствие и мотоциклы).

Пока неясно, какой именно объем торговли может затронуть обещанное снижение пошлин. Сделке, которая, вероятно, все же будет заключена, предстоит одобрение в Конгрессе, указывают в ING Bank. Заметим, что, по данным Tariffs Hurt the Heartland, с начала торговой войны с КНР в сентябре 2018 года по сентябрь 2019 года американские потребители и компании потратили из-за пошлин дополнительные $38 млрд. Только в этом сентябре пошлины, введенные администрацией Трампа, обошлись компаниям в $4,1 млрд по сравнению с $1,4 млрд в сентябре 2018 года. По данным американского Минфина, за прошедший год бюджет США за счет пошлин пополнился более чем на $70 млрд — это почти в два раза превышает объем таких поступлений до начала торговой войны.

Татьяна Едовина