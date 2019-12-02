В московском киноцентре «Соловей» прошел последний сеанс

В московском киноцентре «Соловей» вечером в пятницу, 1 декабря прошел последний кинопоказ. Гостям кинотеатра бесплатно показали фильма Чарли Чаплина «Великий диктатор», сообщает ТАСС.

Эту же картину показывали на открытии большого зала кинотеатра 1 марта 1989 года. Сеанс начался в 20:20, однако многие посетители пришли в «Соловей» за час до начала, чтобы попасть на показ.

«К сожалению, сейчас киноцентр "Соловей" — это уже часть ускользающей советской эпохи. Спасибо Вам за то, что в течение стольких лет Вы неизменно выбирали наш кинотеатр. Спасибо Вам за то, что Вы были с нами все эти годы! До свидания!» — говорится в обращении директора по репертуару Владимира Медведева и создателя киноцентра «Соловей» Юрия Соловья.

Со 2 декабря киноцентр прекращает свою работу, а здание подлежит сносу. К сносу планируется приступить в начале декабря.

В столице проходили митинги против сноса киноцентра. К мэру Москвы с просьбой не сносить кинотеатр обращались режиссер Никита Михалков и министр культуры Владимир Мединский. Владелец АО «Киноцентр» Вадим Меркин объяснил снос здания требованиями пожарной безопасности.

Подробности — в публикации “Ъ” «Собственник "Соловья" "явился с повинной"».