Разговор по прямому трубопроводу

Четыре с половиной года понадобилось «Газпрому», чтобы реализовать свой самый сложный и, вероятно, наиболее важный экспортный проект в уходящем десятилетии — газопровод «Сила Сибири». Труба длиной 2,2 тыс. км позволит компании начать поставки на самый быстрорастущий и потенциально крупнейший в мире газовый рынок Китая. Учитывая, что ни цена поставки газа, ни актуальная стоимость проекта до сих пор точно неизвестны, оценить его рентабельность затруднительно. Тем не менее уже в 2020 году продажи газа по «Силе Сибири» могут принести «Газпрому» около $1 млрд выручки.

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин 2 декабря в режиме телемоста дадут старт первым в истории поставкам российского трубопроводного газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири». С момента вступления в силу контракта на поставку газа в мае 2015 года «Газпром» построил 2,2 тыс. км трубопровода с Чаяндинского месторождения в южной Якутии до границы с Китаем в районе Благовещенска — весьма сжатые сроки, учитывая, что стройку в основном пришлось вести в труднодоступной тайге со сложным рельефом. Параллельно «Газпром» сейчас строит участок протяженностью 800 км до Ковыктинского месторождения в Иркутской области, газ которого пойдет в «Силу Сибири» в 2023 году, а также Амурский газоперерабатывающий завод, ввод первых линий которого состоится в конце 2021 года.

Хотя общий объем контракта на поставку газа в Китай составляет 38 млрд кубометров, «Газпром» выйдет на него только в 2024 году. В следующем году контрактный объем поставок составляет 5 млрд кубометров, в 2021 году — 10 млрд, в 2022 году — 15 млрд кубометров. Китайская CNPC, согласно контракту, должна отбирать не менее 85% этих объемов.

Китайский контракт — самое крупное соглашение в портфеле «Газпрома», однако его рентабельность по-прежнему крайне сложно оценить.

«Газпром» и CNPC не раскрывают формулу контрактной цены, в российской монополии лишь указывают, что цена будет на уровне поставок компании в европейское дальнее зарубежье ($200–205 за 1 тыс. кубометров в этом году). Кроме того, неясно, во сколько обошлась «Газпрому» «Сила Сибири»: даже теперь, когда газопровод вводится в эксплуатацию, единственная полная оценка его стоимости относится к 2012 году и составляет 800 млрд руб.

Если пользоваться оценками Джеймса Хендерсона из Оксфордского института энергетических исследований, при текущих ценах на нефть $61 за баррель Brent цена газа по «Силе Сибири» на границе с Китаем может составлять около $220 за 1 тыс. кубометров, что в целом соответствует мантре «Газпрома» о ценах «не ниже, чем в Европе». Таким образом, выручка «Газпрома» от продаж в Китай в 2020 году может составить около $1 млрд. Цена может показаться низкой, однако нужно учитывать, что российскому газу придется конкурировать с большим предложением СПГ. В октябре Китай, по оценке Platts, импортировал СПГ в среднем за $357 за 1 тыс. кубометров, однако это цена уже в центрах потребления, тогда как российскому газу от границы еще предстоит быть доставленным на 500 км до Харбина или 1,5 тыс. км до Пекина. Север Китая практически не газифицирован и ориентирован на потребление гораздо более дешевого угля, и прямо сейчас продажа газа в этом регионе, вероятно, принесет CNPC убытки.

Для «Газпрома» же запуск «Силы Сибири» означает выход на новый для компании газовый рынок впервые за десять лет с момента начала работы СПГ-завода на Сахалине. Несмотря на то что в 2019 году рост потребления газа в Китае замедлился, оно все равно, по оценке Государственного комитета по реформам и развитию (NDRC) Китая, увеличится на 10,4%, до 310 млрд кубометров. С мая 2014 года, когда «Газпром» и CNPC договорились о поставках, потребление выросло на 65%, или 121 млрд кубометров в абсолютном выражении. NDRC закладывает рост потребления газа в стране до 2050 года, а уже к 2030 году объем рынка превысит 500 млрд кубометров.

Юрий Барсуков