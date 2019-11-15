СПЧ не находит слов для президента

«Впервые я не знаю, какие войдут вопросы для обсуждения на встрече с президентом РФ»,— заявила “Ъ” зампред СПЧ Ирина Киркора по окончании вчерашнего заседания президиума совета. Предполагалось, что на мероприятии будут утверждены темы докладов для традиционной встречи с главой государства в декабре. Опрошенные “Ъ” члены совета подтвердили, что ясности относительно повестки общения с Владимиром Путиным нет. По большей части это связано с выходом из состава совета докладчиков, готовивших анализ ситуации вокруг выборов, митингов и реформы судебной системы.

По итогам заседания президиума СПЧ в четверг пресс-служба опубликовала короткое сообщение, уточнив, что «члены СПЧ выступали с предложениями об актуальных направлениях работы постоянных комиссий и временных рабочих групп в четвертом квартале 2019 года». Об обсуждении предстоящей встречи с президентом России в декабре не было сказано ни слова, хотя именно этому заседание и было посвящено. Валерий Фадеев, глава СПЧ, оказался недоступен для комментария.

«Впервые я не знаю, какие войдут вопросы для обсуждения на встрече с президентом,— заявила “Ъ” по окончании заседания зампред совета Ирина Киркора.— Решение (о темах и докладчиках на встрече с главой государства.— “Ъ”) на голосование всегда ставит председатель совета, но сегодня этого не произошло: у нас изменился состав (21 октября главой СПЧ назначен Валерий Фадеев, кадровые перестановки произошли среди рядовых членов.— “Ъ”), новые правила, которые, впрочем, не противоречат регламенту. Предварительно мы обсудили 17 тем, через две недели должны вернуться к их обсуждению, правда, я не знаю, в каком формате».

Член СПЧ Александр Верховский не исключает, что окончательное решение о докладчиках и порядке их выступлений перед президентом примет лично глава СПЧ. «Сегодня так и не стало ясно, что же войдет в доклады, Валерий Фадеев сказал, что ему надо подумать,— рассказал господин Верховский.— Я, в частности, говорил на заседании президиума о том, что нужно сохранить пункты повестки, принятые еще в сентябре: митинги, выборы и амнистия (по случаю 75-летия Победы.— “Ъ”). Амнистию обсудят точно, правда, о ней, как и о судебной реформе, должна была докладывать Тамара Морщакова (экс-судья КС объявила о выходе из СПЧ 21 октября.— “Ъ”). О выборах должен был докладывать Илья Шаблинский (исключен из СПЧ указом президента 21 октября.— “Ъ”), а теперь, видимо, будет докладывать Игорь Борисов (глава совета Российского института избирательного права) — человек экстремально лоялистских взглядов».

Тамара Морщакова заявила “Ъ”, что «совет готовил очень много предложений, но в судах и в правоохранительных ведомствах они поддержки пока не нашли». Госпожа Морщакова отказалась раскрыть тезисы подготовленного ею ранее доклада президенту. Ирина Киркора при этом сообщила, что и об амнистии, и о судебной реформе, «скорее всего, будет докладывать член СПЧ Леонид Никитинский». Еще один член совета, глава Комитета против пыток Игорь Каляпин, участвовавший в заседании президиума, уточнил: «Никитинский хочет докладывать о судах присяжных, но не о реформе в целом». Также господин Каляпин сообщил, что намерен доложить президенту «о необходимости реорганизации структуры СКР». «В прошлом году президент понял меня неправильно, решив, что я предлагаю расширить штат СКР. Но я говорил о необходимости ввести специализацию следователей, которые занимались бы только делами полицейских, превысивших полномочия или пытавших задержанных или заключенных,— рассказал господин Каляпин.— Летом в Москве поставлен рекорд: 24 заявления в СКР о незаконном применении силы со стороны полиции до сих пор остаются без внимания, дела не возбуждены, проверки не проводятся. В августе Михаил Федотов (бывший глава СПЧ.— “Ъ”) направлял Александру Бастрыкину обращения, но ответа нет до сих пор, а это прямое нарушение закона. Валерий Фадеев поддержал мое выступление на президиуме и пообещал, что у меня будет возможность выступить».

Известно, что президенту доложат о массовых акциях протеста в России в 2019 году. Этот доклад готовили исключенные из совета политолог Екатерина Шульман и правозащитник Павел Чиков. Теперь докладчиком станет Николай Сванидзе. «Мы видим нарастание гражданского протеста в России и вопиющее применение силы на акциях протеста правоохранителями. Я намерен говорить об этом и опираться в докладе на материалы, подготовленные Екатериной Шульман»,— сказал “Ъ” господин Сванидзе.

Мария Старикова