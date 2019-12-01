Автобус упал с моста

При падении с моста пассажирского автобуса в Забайкальском крае погибли 19 человек, еще 22 — получили травмы. Автобус, следовавший по маршруту Чита—Сретенск, упал с моста на лед и перевернулся. По предварительным данным, причиной ЧП могло стать лопнувшее колесо автобуса. Региональное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело, расследование которого взял под контроль центральный аппарат ведомства.

Трагедия, в которой погибли как минимум 19 человек, произошла сегодня в Забайкальском крае около 15:00 по местному времени (9:00 по мск). Пассажирский автобус Kia Granbird, выполнявший рейс Чита—Сретенск, упал с моста в реку Куэнга и перевернулся на льду. До пункта назначения машина не доехала 60 км. В салоне находились 44 человека. 43-летний водитель автобуса погиб на месте. Краевое управление ГИБДД представило предварительную версию трагедии: у автобуса лопнуло переднее колесо, после чего водитель не смог справиться с управлением.

Вскоре после трагедии в сети появился видеоролик, на котором видна искореженная машина, лежащая на заснеженном льду колесами вверх, в некоторых местах видны пятна крови.

В настоящее время на месте катастрофы работают спасатели, пять бригад скорой помощи, сотрудники полиции. Из Читы дополнительно вылетели два вертолета Центра медицины катастроф. Пострадавших эвакуировали в Шилкинскую, Нерчинскую и Сретенскую центральные райбольницы. Их состояние оценивается как средней и тяжелой степени тяжести. «Несколько человек находятся в тяжелом состоянии»,— сообщили в региональном правительстве. К настоящему моменту госпитализированы 19 человек. В числе погибших двое детей дошкольного возраста. «Пока госпитализированным оказывается экстренная помощь. Решение, потребуется ли их перевозка в Читу, будут принимать врачи»,— сказала “Ъ” начальник пресс-службы регионального правительства Елена Назарова. Она сообщила, что на место трагедии выехали губернатор Забайкальского края Александр Осипов и вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев.

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Следственное управление СКР по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек). По распоряжению главы ведомства Александра Бастрыкина расследование будет контролировать центральный аппарат комитета. МВД, в свою очередь, направило на место трагедии полицейских специалистов.

Оценку работе перевозчика и местных властей даст и прокуратура, уже начавшая свою проверку. На месте катастрофы работает прокурор Сретенского района. Перевозчиком заинтересовался и Ространснадзор, начавший свою проверку. Сам перевозчик уже заявил, что перевернулся не его собственный автобус, а заказной. Но вся документация у него была в порядке. «Водитель опытный, машина проходила все процедуры по техрегламенту»,— заявил индивидуальный предприниматель Сергей Пнев ТАСС.

Глава правительства Дмитрий Медведев, выразив соболезнования родственникам погибших, поручил оказать им, а также пострадавшим в аварии всю необходимую помощь.

В региональном правительстве региона уже заявили, что такая помощь будет оказана. Сумма компенсаций будет определена после того, как полностью установят список погибших и пострадавших. Министерство труда Забайкальского края объявило о сборе средств для пострадавших среди населения.

Екатерина Еременко, Иркутск