Ушаков подтвердил планы провести встречу Путина и Зеленского в Париже

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил планы провести двустороннюю встречу Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита «нормандской четверки». Встреча в нормандском формате (Россия, Украина, Франция, Германия) состоится в Париже 9 декабря. По данным “Ъ”, ожидается отдельная встреча президентов РФ и Украины.

Как уточнил господин Ушаков, многое будет зависеть от того, как будет построен график работы лидеров «четверки». Он добавил, что президенты России и Украины «могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа». «Все зависит от того, как будет складываться ситуация там»,— сказал помощник президента РФ в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»).

Вероятность двусторонних переговоров источники “Ъ” оценивали как очень высокую. Владимир Зеленский заявил о готовности к двусторонним переговорам. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что встреча президентов России и Украины будет, «безусловно, полезна». В Кремле сказали, что формат встречи по не определен.

Подробнее о предполагаемой встрече президентов читайте в материале “Ъ” «Владимир Путин взял Владимира Зеленского в партнеры».