Мусору прописали накопительную систему

Минприроды намерено устранить социальную несправедливость, допущенную в ходе «мусорной» реформы. Сейчас региональные власти устанавливают единый норматив накопления отходов для жильцов многоквартирных домов или, например, владельцев частных домов. Теперь ведомство обяжет региональных чиновников дифференцировать лимит — в зависимости от муниципального образования, категорий объектов и потребителей. Это, говорят эксперты, приведет к снижению тарифов на вывоз мусора для граждан или, напротив, в ряде случаев к росту. Однако с корректными замерами большая проблема: нормативы для одних и тех же объектов, например, магазинов, в разных регионах отличаются в сотни раз.

Правительственное постановление, предусматривающее обязательную дифференциацию нормативов накопления отходов, Минприроды опубликовало для общественного обсуждения. Отметим, возможность устанавливать разные нормативы есть у регионов с осени 2018 года, однако, отмечают эксперты, поскольку она не обязательна — к ней редко прибегают. Теперь же ведомство предлагает обязательно устанавливать разные нормативы для муниципальных образований и зон региональных операторов. Также лимиты должны быть дифференцированы в зависимости от категории потребителей (физических и юридических лиц) и категорий объектов. Регионы должны это сделать до 1 января 2021 года.

Напомним, проблему с нормативами накопления отходов неоднократно признавали чиновники и депутаты. Ранее “Ъ” сообщал, что бизнес-омбудсмен Борис Титов просил Генпрокуратуру разобраться: нормативы в регионах различаются в сотни раз, что сказывается на конечной стоимости товаров и услуг для потребителей. Так, приводил данные господин Титов, нормативы для продуктовых магазинов в различных регионах расходятся в 248 раз, для супермаркетов — в 120 раз, для продовольственных рынков — в 175 раз, для клубов и кинотеатров — в 171 раз, для кафе, ресторанов и баров — в 130 раз. С аналогичной просьбой к генпрокурору Юрию Чайке обращался и глава комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов. Согласно думскому мониторингу, мусорные нормативы для АЗС в ряде регионов разнятся в 500 раз, предприятий — в 140 раз, а для граждан — в 50 раз. Так, в Красноярском крае норматив накопления мусора для них составляет 10,8 кубометра, а в Еврейской АО — 0,2 кубометра. Эксперты указывают, что нормообразование часто происходит «на глазок», итоговую цифру «берут с потолка».

«Сейчас у нас сельские территории платят, как городские, хотя отходов у них меньше, это возмутительно,— говорит Владимир Бурматов.— Или же, например, дома с печным отоплением: в печке сжигают часть, плюс есть компостная яма, а что-то скотине скармливается. Они платят столько же, сколько и городские с газовым отоплением». «Очевидно, что коммерческие организации должны платить по другим тарифам, нежели граждане,— говорит глава движения "Альянс зеленых" Александр Закондырин.— К тому же у всех объектов разная морфология отходов — логично, что у супермаркетов намного больше упаковки, чем у офисов. Это будет более справедливая тарифная политика». Исполнительный директор Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру Светлана Бик отмечает, что после пересчета тарифы для одних муниципалитетов, граждан и магазинов действительно могут снизиться, а для других — наоборот, вырасти.

Координатор ассоциации «Раздельный сбор» Анна Гаркуша обращает внимание, что Минприроды пытается максимально приблизить норматив к фактическому накоплению отходов в ответ на возмущение граждан. Однако, обращает внимание она, существует риск, что новую линейку нормативов посчитают также «с потолка». «Так скрупулезно посчитать норматив довольно сложно,— говорит Анна Гаркуша.— Например, у нас в Санкт-Петербурге надо было измерить вес 1 кубометра отходов. Потребовалось вывезти контейнер на станцию, где есть весы. Для этого нужно снять машину с рейса, поехать туда и обратно. Они даже к нам в ассоциацию обращались с просьбой оценить, сколько должен куб весить на самом деле». Отметим, что от планов оплаты мусора по фактическому объему образования пока что отказались. В госкомпании «Российский экологический оператор» заявляли, что технически это оказалось сложно реализовать.

Анна Васильева