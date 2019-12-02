Брокеры выторговали прибыль

Итоги января-сентября на первый взгляд выглядят успешными для крупнейших российских брокеров — их консолидированная чистая прибыль выросла в 13 раз, почти до 13 млрд руб. Однако результаты очень неоднородны, половина компаний либо получила убытки, либо существенно снизила чистую прибыль. Большинство объясняют это переоценкой активов портфелей, а не снижением рентабельности именно брокерской деятельности и ждут роста доходов в последнем квартале года.

Крупнейшие российские брокеры по итогам девяти месяцев 2019 года получили чистую прибыль в размере 12,67 млрд руб., что в 13 раз выше прошлогоднего показателя. Рассмотрены финансовые данные 20 крупнейших брокерских компаний (не банков) по выручке от профильной деятельности, превышающей 200 млн руб. Ряд компаний — «Открытие брокер», БК «Регион», БКС, «Сбербанк КИБ» — получили прибыль в размере 2–3 млрд руб. «ВТБ Капитал» и «ВТБ Капитал брокер» вместе получили 2 млрд руб. чистой прибыли, при этом у «ВТБ Капитала» за аналогичный период был убыток 437 млн руб. Представитель ВТБ отказался комментировать, как разделен брокерский бизнес между этими компаниями, но объяснил убыток «ВТБ Капитала» в прошлом году снижением стоимости портфеля ценных бумаг, то есть убытки 2018 года не связаны с брокерской деятельностью.

При этом «Открытие брокер» и «Сбербанк КИБ» за аналогичный период прошлого года получили убытки — 2,6 млрд руб. и 2,34 млрд руб. соответственно. Убыток «Открытие брокер» в прошлом году связан с учетом создания резервов по «делу Кузьминых» (см. “Ъ” от 15 июня 2018 года). По словам врио гендиректора «Открытие брокер» Владимира Крекотеня, тогда без учета нестандартных факторов чистая прибыль бы составила 530 млн руб. В текущем году во всех судебных инстанциях по этому делу компания выиграла, в связи с чем резервы в сумме 1,9 млрд руб. были распущены. Таким образом, говорит господин Крекотень, без учета данных факторов прибыль «Открытие брокер» по итогам девяти месяцев 2019 года составила бы 1,1 млрд руб. Этот двукратный рост он объяснил результатом значительной активизации продаж брокерских услуг. Представитель Сбербанка не пояснил, каким образом «Сбербанк КИБ» за год вышел из убытков до прибыли, но подчеркнул, что основной объем брокерского бизнеса сосредоточен в ПАО «Сбербанк».

Шесть из 20 компаний оказались убыточными, еще четыре показали существенное снижение чистой прибыли. Самые крупные убытки зафиксировали компании «Финам» и «Дженерал Инвест», хотя за аналогичный период прошлого года у них была чистая прибыль. Президент «Финама» Владислав Кочетков говорит, что убыток компании носит формальный характер. На балансе брокера исторически находился большой объем паев ЗПИФ «Финам — Информационные технологии», который сейчас находится в процессе планового прекращения, что ведет к снижению стоимости паев и «бумажному» убытку. Кроме того, отметил господин Кочетков, определенное давление на валовые показатели оказывает снижение ключевой ставки, что повлияло на стоимость маржинального кредитования. Представитель «Дженерал Инвест» объяснил убыток в компании переоценкой ценных бумаг в собственном портфеле в связи с изменением методики, а также переоценкой активов, номинированных в валюте (за указанный период рубль укрепился к доллару более чем на 7%, к евро — более чем на 11%).

Существенное падение показателя чистой прибыли зафиксировано у «Ренессанс брокера», «Алор+», «Ситигруп Глобал Маркетс» и «КИТ Финанс». Представитель «Ренессанс Капитала» сообщил, что финансовые показатели «Ренессанс брокера» не отражают полных финансовых результатов направления брокерского бизнеса «Ренессанс Капитала». По прогнозам компании, совокупная прибыль от брокерского бизнеса за 2019 год останется на уровне 2018 года. Гендиректор «Алор+» Александр Калин объяснил снижение прибыли переоценкой портфеля ценных бумаг, операционная деятельность компании прибыльная и находится на том же уровне, что и в прошлом году. В «Ситигруп Глобал Маркетс» и «КИТ Финанс» отказались от комментариев. Акционером «КИТ Финанс» в ноябре напрямую стал НПФ «Благосостояние», который намерен вложить в капитал брокера от 1,5 млрд руб. (см. “Ъ” от 13 ноября).

Полина Смородская