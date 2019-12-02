Резервы проиграли накоплениям

Доходность портфелей пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по итогам трех кварталов оказалась ниже, чем доходность пенсионных накоплений. На агрегированный портфель негативно повлияли показатели крупнейших НПФ — «Газфонда» и «Благосостояния», которые проиграли более скромным по масштабам фондам. У ведущих игроков сохранились неликвидные долевые активы, тогда как менее крупные НПФ сконцентрировались на долговых инструментах, которым благоприятствовала конъюнктура рынка.

Средневзвешенная доходность агрегированного портфеля пенсионных резервов семи крупнейших НПФ (на них приходится 85% портфеля) составила 8,7%. Об этом свидетельствуют опубликованные доходности НПФ и расчеты “Ъ”, сделанные на основе отчетности фондов. При этом разброс между доходностями НПФ весьма велик и доходит до 4 процентных пунктов (п. п.). В опубликованных ЦБ в минувшую пятницу основных показателях НПФ за три квартала отсутствовали показатели доходности. Регулятор объяснил это «дополнительной проверкой отчетности, сданной НПФ, на предмет соответствия расчета доходности изменениям требований», вступивших в силу в конце сентября. Ранее “Ъ” уже оценил доходность крупнейших НПФ по пенсионным накоплениям, которая в среднем составила около 10% годовых (см. “Ъ” от 31 октября).

Фонды c портфелями пенсионных резервов от 25 млрд до 100 млрд руб. показали более высокие результаты, чем два крупнейших НПФ — «Газфонд» и «Благосостояние». Так, по расчетам “Ъ”, больше 11% годовых заработали для участников добровольных пенсионных программ НПФ «Эволюция» (бывший «Нефтегарант», 83,9 млрд руб.) и НПФ Сбербанка (44,2 млрд руб.). «Рост доходности обусловлен положительной переоценкой облигаций»,— объяснили свои показатели в НПФ Сбербанка. У НПФ «Транснефть» (95,9 млрд руб.) и НПФ «Открытие» (67 млрд руб.) показатели доходности за отчетный период чуть выше 10% годовых. Немного не дотянул до этого показателя НПФ «Алмазная осень» (27,2 млрд руб.), обеспечив 9,8% годовых. Эти фонды объединяют большие доли вложений в долговые инструменты, в том числе в гособлигации, корпоративные бонды, а также в депозиты. В бумаги госдолга меньше всего вложили пенсионных резервов «Алмазная осень» (18,7% от портфеля) и НПФ «Транснефть» (24,5%). Однако эти два фонда держали значительные вложения на депозитах — 45,4% и 30,6% соответственно. Остальные фонды из этой группы инвестировали в госдолг 37–40% своего портфеля по НПО. Корпоративные облигации также занимают в портфелях этих НПФ 30,5–54,5%. Долевые же инструменты у этих фондов представлены слабо: самая большая доля в акциях у НПФ «Открытие» (7,7%).

Крупнейшие НПФ, работающие по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), «Газфонд» (434 млрд руб.) и «Благосостояние» (409,5 млрд руб.), достигли скромных результатов, хотя и переиграли инфляцию. Доходность инвестирования пенсионных резервов, по расчетам “Ъ”, составила 8,6% и 7,3% годовых соответственно. Эти фонды характеризуются достаточно крупными вложениями в долевые инструменты. На конец третьего квартала «Газфонд» вложил в акции и паи ПИФов почти 43% пенсионных резервов, а «Благосостояние» — более 35%. Многие из этих активов носят стратегический характер и могут оказаться не столь прибыльными для клиентов. «Главная цель стратегической инвестиции — это ее сохранение на балансе, а значит, если это супердивидендная история, доходность по такому активу вторична»,— говорит управляющий директор агентства «Эксперт РА» Павел Митрофанов.

Впрочем, под давлением Банка России долевых инструментов, а также высокой концентрации на определенных активах у этих фондов становится все меньше (см., например, “Ъ” от 29 ноября и 24 июня). «Регулирование со стороны ЦБ перешло в жесткую фазу, поэтому крупнейшие НПФ, скопившие в прошлом крупные не столь рыночные инвестиции, начинают чистить свои портфели, что также сказывается на их доходности»,— отмечает господин Митрофанов. По его словам, значительному разрыву между двумя группами фондов также способствовала рыночная конъюнктура: «Облигационные портфели в этом году выглядели очень хорошо, и те НПФ, которые сконцентрировались на них, стали бенефициарами переоценки долговых бумаг на фоне снижения ключевой ставки ЦБ».

Илья Усов