Резервы выводят на рынок

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Газфонд» за два года сократил свои вложения в акции более чем на 60 млрд руб., и на текущий момент их доля в пенсионных резервах составляет 22%. Целевой показатель фонда — 15%. Сокращение идет в основном за счет стратегических инвестиций в Газпромбанк. По мнению экспертов, ЦБ за счет своих регуляторных норм хочет сделать из частных фондов не стратегов, а рыночных игроков.

«Газфонд», один из крупнейших российских НПФ, планирует сократить долю вложений пенсионных резервов в акции до 15%. Об этом свидетельствует опубликованная на сайте информация, ссылающаяся на целевую структуру активов, утвержденную советом директоров НПФ в марте этого года.

В начале 2019 года доля акций в составе средств пенсионных резервов НПФ составляла 29,9% (более 121 млрд руб.). При этом 82,5 млрд руб. было вложено в акции трех компаний («Газкон», «Газ-Тек» и «Газ-Сервис»), на эти инвестиции приходилось 23,6% акций Газпромбанка (ГПБ). Еще 5,1% акций ГПБ находятся в капитале самого «Газфонда». На конец третьего квартала 2019 года вложения в «Газкон», «Газ-Тек» и «Газ-Сервис» суммарно составляли 74,1 млрд руб. Покупателем акций стали структуры «Газпрома». В частности, компания «Газпром газораспределение» сконцентрировала у себя 37,2% «Газ-Сервиса», 30% «Газкона» и 25% «Газ-Тека». Помимо этого, «Газпром капитал» выкупил у «Газфонда» 12,7% «Газ-Сервиса». В начале ноября прошла еще одна сделка: компания «Газпром капитал» приобрела 5% акций «Газ-Тека», которые с большой долей вероятности из средств пенсионных резервов продал НПФ. Таким образом, эффективная доля этих структур «Газпрома» в ГПБ, по расчетам “Ъ”, составила 30,2%. Доля же «Газфонда» в ГПБ сократилась до 26,3%.

Согласно данным «Газфонда», были реализованы и другие акции: суммарный объем сокращения вложений в этот инструмент (включая рыночную переоценку) за два года составил более 60 млрд руб. В итоге на 28 ноября вложения «Газфонда» в акции, по расчетам “Ъ”, составляли около 22%. Учитывая целевые показатели, «Газфонд» должен сократить свои вложения в акции на 7 п. п., что по нынешней балансовой стоимости составляет более 30 млрд руб. При этом за счет продажи акций НПФ в основном наращивает свой портфель облигаций: если на начало прошлого года он составлял 24,7% от аккумулированных пенсионных резервов, то на конец октября этого уже на 16,4 п. п. больше. При этом целевой показатель еще выше — 50% от портфеля пенсионных резервов. Если НПФ выполнит свои намерения, то на рынок облигаций может прийти почти 40 млрд руб. «Газфонда».

В ГПБ отказались от комментариев. «Газкон», «Газ-Тек» и «Газ-Сервис», а также «Газфонд» и «Газпром» не ответили на запрос “Ъ”.

На сокращение концентрации вложений на одного эмитента направлено обязательное с этого года стресс-тестирование портфелей пенсионных резервов (см., например, “Ъ” от 21 июня 2018 года). В частности, из-за высокой концентрации на одного эмитента, чтобы пройти стресс-тесты, НПФ «Благосостояние» пришлось избавляться от лизинговой компании «Трансфин-М» (см. “Ъ” от 24 июня). На такое сокращение также направлены новые правила инвестирования пенсионных резервов. В частности, с середины следующего года должна снижаться доля акций, приходящаяся на одного эмитента: с 10% от портфеля резервов до 5% в конце 2022 года. Чтобы иметь большую долю вложений в акции, они должны входить в индекс Московской биржи, а для высокорискованных активов (в т. ч. низколиквидных акций) установлен лимит 10% (см. “Ъ” от 24 июля).

«ЦБ сближает правила инвестирования пенсионных резервов с действующими уже несколько лет правилами для накоплений»,— говорит гендиректор «Ронин траста» Сергей Стукалов. Основной посыл регулятора, по его словам, это стимулирование НПФ к рыночным вложениям пенсионных средств. «Теперь фондам, специализирующимся на резервах, под давлением Банка России приходится сокращать стратегические инвестиции в пользу более ликвидных инструментов,— считает топ-менеджер.— В целом для резервов повторяется прошлая траектория движения пенсионных накоплений, в которых уже почти не встретить крупных пакетов акций». Таким образом, происходит завершение процесса превращения НПФ из стратегических инвесторов в рыночных игроков, отмечает эксперт.

Илья Усов