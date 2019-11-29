Резервы выводят на рынок

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Газфонд» за два года сократил свои вложения в акции более чем на 60 млрд руб., и на текущий момент их доля в пенсионных резервах составляет 22%. Целевой показатель фонда — 15%. Сокращение идет в основном за счет стратегических инвестиций в Газпромбанк. По мнению экспертов, ЦБ за счет своих регуляторных норм хочет сделать из частных фондов не стратегов, а рыночных игроков.
«Газфонд», один из крупнейших российских НПФ, планирует сократить долю вложений пенсионных резервов в акции до 15%. Об этом свидетельствует опубликованная на сайте информация, ссылающаяся на целевую структуру активов, утвержденную советом директоров НПФ в марте этого года.
В начале 2019 года доля акций в составе средств пенсионных резервов НПФ составляла 29,9% (более 121 млрд руб.). При этом 82,5 млрд руб. было вложено в акции трех компаний («Газкон», «Газ-Тек» и «Газ-Сервис»), на эти инвестиции приходилось 23,6% акций Газпромбанка (ГПБ). Еще 5,1% акций ГПБ находятся в капитале самого «Газфонда». На конец третьего квартала 2019 года вложения в «Газкон», «Газ-Тек» и «Газ-Сервис» суммарно составляли 74,1 млрд руб. Покупателем акций стали структуры «Газпрома». В частности, компания «Газпром газораспределение» сконцентрировала у себя 37,2% «Газ-Сервиса», 30% «Газкона» и 25% «Газ-Тека». Помимо этого, «Газпром капитал» выкупил у «Газфонда» 12,7% «Газ-Сервиса». В начале ноября прошла еще одна сделка: компания «Газпром капитал» приобрела 5% акций «Газ-Тека», которые с большой долей вероятности из средств пенсионных резервов продал НПФ. Таким образом, эффективная доля этих структур «Газпрома» в ГПБ, по расчетам “Ъ”, составила 30,2%. Доля же «Газфонда» в ГПБ сократилась до 26,3%.
Согласно данным «Газфонда», были реализованы и другие акции: суммарный объем сокращения вложений в этот инструмент (включая рыночную переоценку) за два года составил более 60 млрд руб. В итоге на 28 ноября вложения «Газфонда» в акции, по расчетам “Ъ”, составляли около 22%. Учитывая целевые показатели, «Газфонд» должен сократить свои вложения в акции на 7 п. п., что по нынешней балансовой стоимости составляет более 30 млрд руб. При этом за счет продажи акций НПФ в основном наращивает свой портфель облигаций: если на начало прошлого года он составлял 24,7% от аккумулированных пенсионных резервов, то на конец октября этого уже на 16,4 п. п. больше. При этом целевой показатель еще выше — 50% от портфеля пенсионных резервов. Если НПФ выполнит свои намерения, то на рынок облигаций может прийти почти 40 млрд руб. «Газфонда».
В ГПБ отказались от комментариев. «Газкон», «Газ-Тек» и «Газ-Сервис», а также «Газфонд» и «Газпром» не ответили на запрос “Ъ”.
На сокращение концентрации вложений на одного эмитента направлено обязательное с этого года стресс-тестирование портфелей пенсионных резервов (см., например, “Ъ” от 21 июня 2018 года). В частности, из-за высокой концентрации на одного эмитента, чтобы пройти стресс-тесты, НПФ «Благосостояние» пришлось избавляться от лизинговой компании «Трансфин-М» (см. “Ъ” от 24 июня). На такое сокращение также направлены новые правила инвестирования пенсионных резервов. В частности, с середины следующего года должна снижаться доля акций, приходящаяся на одного эмитента: с 10% от портфеля резервов до 5% в конце 2022 года. Чтобы иметь большую долю вложений в акции, они должны входить в индекс Московской биржи, а для высокорискованных активов (в т. ч. низколиквидных акций) установлен лимит 10% (см. “Ъ” от 24 июля).
«ЦБ сближает правила инвестирования пенсионных резервов с действующими уже несколько лет правилами для накоплений»,— говорит гендиректор «Ронин траста» Сергей Стукалов. Основной посыл регулятора, по его словам, это стимулирование НПФ к рыночным вложениям пенсионных средств. «Теперь фондам, специализирующимся на резервах, под давлением Банка России приходится сокращать стратегические инвестиции в пользу более ликвидных инструментов,— считает топ-менеджер.— В целом для резервов повторяется прошлая траектория движения пенсионных накоплений, в которых уже почти не встретить крупных пакетов акций». Таким образом, происходит завершение процесса превращения НПФ из стратегических инвесторов в рыночных игроков, отмечает эксперт.
Из более чем 2800 подозрительных сделок, совершенных негосударственными пенсионными фондами (НПФ) с марта 2018 по май 2019 года, в отношении 17 сделок «проводятся дополнительные аналитические мероприятия», заявили в ЦБ. Ранее в октябре зампред Банка России Владимир Чистюхин говорил, что «в периметре контроля» регулятора остаются 153 сделки 29 НПФ, и обещал принять решение по ним до середины ноября. «В 136 сделках нарушений условий инвестирования выявлено не было»,— рассказал представитель регулятора. Также он отметил, что ЦБ проводит такой анализ на постоянной основе и уже за период с июня по октябрь было определено «320 сделок, которые имеют признаки несоответствия наилучшим условиям». По ним в Банке России запросили у НПФ информацию. Нормы фидуциарной ответственности действуют с 18 марта 2018 года — с этого момента сделки по приобретению и реализации активов могут быть проверены на то, были ли они заключены на наилучших доступных условиях на момент сделки, в том числе на соотношение риска и ожидаемой доходности. Если же по какой-то причине эти параметры не были соблюдены и в результате был недополучен доход, фонду необходимо возместить соответствующие средства из собственного капитала. ЦБ в рамках этой практики уже разработал методику расчета возмещения НПФ величины недополученного клиентами дохода по сделкам с депозитами и облигациями с простой структурой денежных потоков (см. “Ъ” от 10 июня).
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