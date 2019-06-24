Перспектива «Открытия»

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Открытие», объединивший в прошлом году три фонда, принадлежавших банку «ФК Открытие», планирует новые приобретения. Как стало известно “Ъ”, НПФ рассматривает возможность покупки фонда «УГМК-Перспектива», где формируют пенсионные программы предприятия «УГМК-Холдинга». Банк «ФК Открытие» уже активно кредитует металлургический холдинг, которому нужны средства на масштабную инвестпрограмму.

НПФ «Открытие» (активы на конец первого квартала — 555,5 млрд руб.), принадлежащий проходящему санацию банку «ФК Открытие», ведет переговоры о покупке фонда «УГМК-Перспектива», рассказали два источника, близкие к возможному покупателю. «Пока сделки нет. Вопрос в подвешенном состоянии»,— уточнил один из собеседников “Ъ”. Один из топ-менеджеров материнского банка не опроверг информацию “Ъ”. Два топ-менеджера «УГМК-Перспективы» не осведомлены о планах акционеров фонда. В «ФК Открытие» и его НПФ отказались от комментариев. В УГМК и его фонде не ответили на запрос “Ъ”.

Акционерами НПФ «УГМК-Перспектива» выступают совладельцы «УГМК-Холдинга» Искандар Махмудов (40%), Андрей Козицын (35%), Андрей Бокарев (10%), Игорь Кудряшкин (7,5%) и Эдуард Чухлебов (7,5%). На конец первого квартала 2019 года обязательства по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) фонда составляли 1,9 млрд руб., по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) — 9,6 млрд руб. В программах НПО участвуют 64,4 тыс. человек, пенсия выплачивается 3,1 тыс. клиентов. Крупнейшим вкладчиком фонда в прошлом году был комбинат «Уралэлектромедь» (входит в холдинг).

Приобретение фондом «Открытие» «УГМК-Перспективы» может быть частью большой сделки, говорит один из собеседников “Ъ”. У холдинга весьма амбициозная инвестпрограмма. Еще в 2017 году гендиректор УГМК Андрей Козицын в интервью Bloomberg говорил, что холдинг планирует ежегодные капвложения в размере $1 млрд. Среди крупнейших проектов — строительство третьей очереди цеха электролиза за 4,5 млрд руб. на комбинате «Уралэлектромедь» (завершение в 2022 году). Также холдинг строит подземный рудник на месторождении Юбилейное, вложения оцениваются в 45 млрд руб. (см. «Ъ-Онлайн» от 25 марта).

«ФК Открытие» начал активно кредитовать «УГМК-Холдинг» в прошлом году — в конце октября он открыл трехлетнюю кредитную линию на 15 млрд руб. В марте было заключено кредитное соглашение на 21 млрд руб. сроком на десять лет, в том числе финансирование должно было пойти на строительство рудника на Юбилейном. В мае, по данным «РБК.Екатеринбург», банк открыл две кредитные линии на 3,3 млрд руб. Среднеуральскому медеплавильному заводу (входит в холдинг).

Несмотря на желание владельцев фонда сделать его крупнейшим на рынке (см. “Ъ” от 12 марта 2018 года), он столкнулся с оттоком клиентов. На начало 2018 года активы трех фондов, объединившихся в НПФ «Открытие», составляли почти 609 млрд руб., а на 31 марта этого года они сократились более чем на 50 млрд руб. Помимо ухода граждан, формировавших накопительную пенсию (см. “Ъ” от 16 апреля), сократилась и клиентская база по НПО. Топ-менеджер фонда рассказывал “Ъ”, что ряд корпоративных клиентов перешли в другой НПФ. «Для НПФ "Открытие" покупка среднего по размеру игрока — это прежде всего увеличение рыночной доли и сигнал рынку, что после санации фонд готов стать центром сделок M&A»,— полагает директор рейтингов финансовых институтов НРА Юрий Ногин.

Несмотря на то что большинство металлургических компаний уже избавились от своих НПФ, собственники «УГМК-Перспективы» всегда настаивали на том, что их фонд несет социальные функции перед работниками холдинга, и отказывались от его продажи, указывает гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. Поэтому стоимость сделки может быть довольно высокой. По словам одного из собеседников “Ъ”, обсуждаемая цена за «УГМК-Перспективу» составляет 1,3 млрд руб. (около 10% от активов). Вместе с тем, как отмечает господин Ногин, холдинг не только получит финансирование на текущую деятельность, но и передаст корпоративную программу и обязательства по ОПС надежному игроку, одновременно «сократив издержки на поддержание своих социальных обязательств».

Илья Усов, Евгений Зайнуллин