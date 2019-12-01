01 декабря, воскресенье
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Кудрин предложил увеличить полномочия муниципалитетов

В России нужно усилить муниципальную власть вместо того, чтобы добиваться «выполнения всех задач сверху», заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, часто звучат предложения усилить вертикаль власти и добиваться выполнения всех задач вплоть до «низшего уровня».

«Мне кажется, что это неправильный путь»,— сказал господин Кудрин в эфире телеканала РБК. «Наоборот, надо увеличивать полномочия муниципалитетов и передавать им дополнительные бюджетные деньги»,— считает глава Счетной палаты.

В начале месяца представители министерств и регионов отчитались перед советом по местному самоуправлению при Совете федерации о проблемах, возникающих при реализации нацпроектов на муниципальном уровне. Кроме недостатка бюджетных средств и все возрастающей стоимости работ, управленцы пожаловались на низкую квалификацию кадров, большое количество закупок и невозможность привлечь частные деньги.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Нацпроекты приложили к муниципалитетам».

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