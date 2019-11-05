Нацпроекты приложили к муниципалитетам

Представители министерств и регионов отчитались перед советом по местному самоуправлению при Совете федерации о проблемах, возникающих при реализации нацпроектов на муниципальном уровне. Кроме недостатка бюджетных средств и все возрастающей стоимости работ, управленцы пожаловались на низкую квалификацию кадров, большое количество закупок и невозможность привлечь частные деньги. Сенаторы заявили, что разрыв в оценках реализации нацпроектов на местах и в центре можно «расшить» «через конкретные шаги». Наиболее очевидными среди них вновь названа помощь муниципалитетам, которым не хватает средств на реализацию имеющихся полномочий, а также выработка для их выполнения.

Доклады заместителей министров звучали оптимистичнее, чем выступления представителей регионов, но и они охотно перечисляли проблемы, возникающие на местах при реализации нацпроектов. Например, замминистра просвещения Марина Ракова указала на «нехватку или низкую квалификацию кадров в регионах, отсутствие ответственности за качество предоставляемой информации, большое количество — до нескольких тысяч — закупочных процедур, которые невозможно администрировать».

«Мы рекомендуем централизовать закупки или проводить единый день закупок, потому что в ином случае можно предполагать коррупциогенные факторы»,— сказала госпожа Ракова.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов (ЕР) попытался составить перечень проблем, с которыми сталкиваются регионы, выполняя задачи федерального центра, от низкой квалификации сельских глав, которые «плохо встраиваются в работу», до непрерывного удорожания проектов. «Требования к подрядчикам при этом сверхвысокие, что приводит к тому, что мы не можем допустить многих местных предпринимателей,— жаловался господин Орлов.— Отдельная проблема — отсутствие финансовых и трудовых ресурсов. Нет денег на содержание социальных объектов, которые строятся по нацпроектам, то есть нужна постоянная донастройка бюджетов всех уровней». Задачу по вовлечению в работу частных инвесторов губернатор назвал «вопросом вопросов». Использовать типовые проекты, отработанные в других регионах, по мнению губернатора, невозможно, потому что из-за обновления стандартов типовые проекты требуют постоянной доработки и, следовательно, затрат. По словам господина Орлова, снижение затрат на поиск материалов и подрядчиков — это «каждодневные тактические цели». «А так — интересная и увлекательная работа, с которой мы, безусловно, справимся»,— добавил он.

О недостаточном нормативно-правовом регулировании и бремени бюджетного долга упомянул глава Ставропольской думы Георгий Калягин.

Он поддержал коллег, отметив «одни и те же» проблемы регионов. Воздержался от критики разве что только первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников, деликатно упомянув, что денежная проблема не тупик, и в АО предпочитают искать «интересные решения».

Член комитета Госдумы по аграрным вопросам, первый заместитель руководителя фракции ЕР Виктор Кидяев для исправления ситуации предложил разработать стратегию развития МСУ, в которой необходимо «отразить проблему расслоения муниципалитетов» от обеспеченных до депрессивных и назначить для каждого из них инструменты управления. Также он призвал разработать концепцию цифровизации МСУ по примеру высших органов власти и наделить нацпроекты «официальным статусом документов стратегического планирования», чтобы они могли быть включены в стратегии развития территорий.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор, мэр Воркуты в 1998–2007 годах, призвал федеральную власть не закрывать глаза на то, что «ситуация на местах критическая»: «Если бюджета нет, что мы сделаем? Мэры — заложники ситуации, а губернаторы не несут той ответственности (за исполнение бюджетов муниципалитетов.— “Ъ”), что была раньше. Вам показуху показывают: где-то что-то сделали, а что дальше? Без денег дорогу не сделать, а вы деньги держите в кармане».

Председатель комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко признал, что есть «разрыв в оценках» исполнения нацпроектов у федеральной и местных властей, который, по его словам, и ожидал увидеть организовавший встречу зампредседателя Совета федерации, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Сам господин Турчак в зале отсутствовал.

«Эти неувязки и разрывы необходимо "расшить" через конкретные шаги,— сказал господин Мельниченко участникам.— Буду ждать ваши предложения в течение 14 дней». Обращаясь к замминистра финансов Владимиру Колычеву, сенатор призвал помочь муниципалитетам деньгами: по его оценкам, обеспеченность полномочий органов местного самоуправления составляет от 23% до 40% на уровне округов и районов и от 13% до 15% на уровне сельских поселений. «Может, мы вернемся к вопросу выработки неких стандартов выполнения муниципалитетами этих полномочий, чтобы нам было понятно, сколько необходимо денег на их реализацию? — предложил господин Мельниченко.— Иначе нам постоянно будут указывать на это, в том числе в Совете Европы. Нам на это указывает международный институт, так что деваться некуда».

Кира Дюрягина