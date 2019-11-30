Определился последний соперник России по группе на Евро-2020

Сборная Финляндии стала третьим соперником команды России по группе В на чемпионате Европы по футболу 2020 года. Жеребьевка состоялась в Бухаресте. Ранее было известно, что россияне сыграют с Бельгией и Данией.

13 июня сборная России примет бельгийцев в Санкт-Петербурге, 17 июня — финнов. Матч с датской командой состоится на выезде в Копенгагене 22 июня.

О том, что россияне встретятся со сборной Дании, стало известно после того, как датчане сыграли вничью с командой Ирландии. После домашнего поражения — 1:4 — от бельгийцев сборная России потеряла шансы занять первое место в группе I отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.

Матчи Евро-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.