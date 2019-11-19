Россия сыграет с Данией на Евро-2020

Сборная Дании по футболу сыграла вничью с командой Ирландии и квалифицировалась на чемпионат Европы-2020, где сыграет со сборной России. Встреча группы D завершилась со счетом 1:1. Датчане набрали 16 очков и заняли 2-е место в группе.

Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене. Остальные соперники двух команд станут известны по итогам жеребьевки.

После домашнего поражения — 1:4 — от бельгийцев сборная России потеряла шансы занять первое место в группе I отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Вне зависимости от результата заключительного матча квалификации, который она проведет во вторник против санмаринцев, российская команда финиширует на второй позиции.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Сборную России не отпускает Бельгия».