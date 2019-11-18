Сборную России не отпускает Бельгия

После домашнего поражения — 1:4 — от бельгийцев сборная России потеряла шансы занять первое место в группе I отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Вне зависимости от результата заключительного матча квалификации, который она проведет во вторник против санмаринцев, российская команда финиширует на второй позиции. Еще непонятно, в какой «корзине» при жеребьевке финальной части первенства она окажется. Но понятно, что подбор соперников в группе у нее может быть довольно неприятным, а в их числе вполне могут оказаться без труда разобравшиеся с ней бельгийцы.

В субботу прервалась рекордная в истории сборной России победная серия, растянувшаяся на семь матчей и позволившая ей досрочно и без нервотрепки добыть путевку на чемпионат Европы 2020 года. Оборвали эту серию фавориты группы I бельгийцы. Они разгромили российскую сборную в Санкт-Петербурге со счетом 4:1, то есть даже крупнее, чем в открывавшем цикл матче в Бельгии: в нем хозяева выиграли — 3:1. Проигрыш означал, что россияне потеряли даже теоретические шансы обойти в таблице лидеров, а их заключительная встреча в квалификации — гостевая во вторник с аутсайдерами санмаринцами — практический смысл. Сборная России будет в группе второй.

Связанная с ней интрига ближайших дней заключается в том, каким будет расклад перед жеребьевкой группового раунда финальной части чемпионата Европы. Она состоится 30 ноября.

Перед жеребьевкой квалифицировавшиеся на первенство команды (4 из 24 обладателей путевок станут известны лишь в марте, после плей-офф запущенной в сентябре прошлого года Лиги наций: в этих четырех мини-турнирах сыграют лучшие среди неудачников «традиционного» отбора в своих рейтинговых нишах) будут распределены по «корзинам», как это бывает на любой жеребьевке: в каждой — по шесть команд. Естественно, чем выше «корзина», тем выше и вероятность получить подбор оппонентов в группе попроще.

При этом надо учитывать важнейшую особенность турнира, который пройдет будущим летом. Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в честь 60-летия своих чемпионатов решил «разбросать» его по всему континенту. У него сразу 12 хозяев. Россия (ее представляет Санкт-Петербург) наряду с Англией, Ирландией, Шотландией, Испанией, Германией, Голландией, Данией, Венгрией, Румынией, Италией и Азербайджаном попала в этот список. Каждому из хозяев заранее отвели группу, где он — еще с одной командой из дюжины — окажется после успешного преодоления отбора. Сборная России очутилась в группе B (из нее, как из остальных пяти, в плей-офф обязательно выйдут две сильнейшие команды, а возможно, еще и третья — это зависит от ее показателей). А из хозяев вместе с ней там потенциально — датчане. Но в отличие от россиян им еще предстоит жестокая борьба за путевку.

В группе D сейчас сложная ситуация. Сборная Дании возглавляет таблицу с 15 очками. На очко от нее отстают швейцарцы, на три — ирландцы. Именно выездным матчем с ирландской командой датская сегодня закачивает отбор. В их матче первого круга была зафиксирована ничья. То есть любой выигрыш ирландцев позволит им обойти датчан. А в том, что при потере очков в Ирландии их обойдут и швейцарцы, нет абсолютно никаких сомнений: тем играть со слабой сборной Гибралтара.

Судьба датчан для российской команды имеет значение. Если та или вовсе не просочится на чемпионат Европы, или просочится через плей-офф, россияне получат бонус — сыграют все три матча в группе в Санкт-Петербурге. А вот если датская команда удержится на верхушке, справившись с ирландцами, тогда домашних матчей, видимо, будет два, а с датчанами придется биться у них в Копенгагене. Ну и еще это скажется на «посеве» сборной России на жеребьевке.

«Корзины» формируются по положению в рейтинге UEFA. Но не в классическом, принимающем во внимание исторический бэкграунд, рейтинге, а в специфическом, исключительно на базе результатов отбора. У России сейчас 18 очков в его зачет. На вчерашний день по их количеству она была как раз в первой шестерке. Но в верхнюю «корзину» ей уже проникнуть не суждено: лидеры групп автоматически ставятся выше остальных. Так что в действительности она — сразу за десяткой, то есть во второй «корзине».

Но и из нее сборная России может выпасть. Если датчане удержат первое место, то, как и она, расположатся формально во второй «корзине» — при преимуществе по дополнительному показателю в виде позиции в группе. И тогда UEFA, вероятно, придется, чтобы не нарушать принципов жеребьевки, сдвигать россиян вниз — в третью «корзину»: такой вариант прописан в регламенте.

Это, правда, не то чтобы сверхпринципиально. Принципиально только то, что шар с названием одного из противников для сборной России в любом случае будут тащить из верхней «корзины». По состоянию на вчерашний день в ней находились четыре заранее размещенные в разных группах сборные-хозяйки — испанская, немецкая, английская и итальянская, а также украинцы: с ними россияне на групповом этапе не могут пересечься по воле UEFA, посчитавшего ряд сочетаний невозможными до игр на вылет по политическим причинам. Доступной из шестерки являлась всего одна команда. И ею были возглавляющие рейтинг и дважды убедительно разобравшиеся со сборной России бельгийцы. Причем из топ-6 они никуда не денутся. Зато кое-какие сборные-монстры могут в концовке турнира заменить в первой «корзине» хозяев — речь, например, о чемпионах мира французах.

Отборочный турнир чемпионата Европы-2020 Группа B. Сербия—Украина 2:2 (Тадич, 9 (пен.); Митрович, 56 — Яремчук, 32; Беседин, 90+3). Люксембург—Португалия 0:2 (Бруну Фернандеш, 39; Роналду, 86). Турнирная таблица

И В Н П М О 1. Украина 8 6 2 0 17:4 20 2. Португалия 8 5 2 1 22:6 17 3. Сербия 8 4 2 2 17:17 14 4. Люксембург 8 1 1 6 7:16 4 5. Литва 8 0 1 7 5:25 1 Группа C. Северная Ирландия—Нидерланды 0:0. Германия—Белоруссия 4:0 (Гинтер, 41; Горецка, 49; Крос, 55, 83). И В Н П М О 1. Германия 7 6 0 1 24:6 18 2. Нидерланды 7 5 1 1 19:7 16 3. Северная Ирландия 7 4 1 2 8:7 13 4. Белоруссия 8 1 1 6 4:16 4 5. Эстония 7 0 1 6 2:21 1 Группа D. Швейцария—Грузия 1:0 (Иттен, 77). Дания—Гибралтар 6:0 (Сков, 12, 64; Гюткьер, 47; Брайтват, 51; Эриксен, 85, 90+3). И В Н П М О 1. Дания 7 4 3 0 22:5 15 2. Швейцария 7 4 2 1 13:5 14 3. Ирландия 7 3 3 1 6:4 12 4. Грузия 8 2 2 4 7:11 8 5. Гибралтар 7 0 0 7 2:25 0 Группа E. Азербайджан—Уэльс 0:2 (Мур, 10; Уилсон, 34). Хорватия—Словакия 3:1 (Влашич, 56; Петкович, 60; Перишич, 74 — Боженик, 32). И В Н П М О 1. Хорватия 8 5 2 1 17:7 17 2. Венгрия 7 4 0 3 8:9 12 3. Уэльс 7 3 2 2 8:6 11 4. Словакия 7 3 1 3 11:11 10 5. Азербайджан 7 0 1 6 5:16 1 Группа F. Норвегия—Фарерские острова 4:0 (Региниуссен, 4; Фоссум, 8; Сёрлот,62, 65). Испания—Мальта 7:0 (Мората, 23; Касорла, 41; Пау Торрес, 62; Сарабия, 63; Ольмо, 69; Морено, 71; Навас, 85). Румыния—Швеция 0:2 (Берг, 18; Куайсон, 34). И В Н П М О 1. Испания 9 7 2 0 26:5 23 2. Швеция 9 5 3 1 20:9 18 3. Румыния 9 4 2 3 17:10 14 4. Норвегия 9 3 5 1 17:10 14 5. Фарерские острова 9 1 0 8 4:27 3 6. Мальта 9 1 0 8 2:25 3 Группа G. Израиль—Польша 1:2 (Даббур, 88 — Крыховяк, 4; Пёнтек, 54). Австрия—Северная Македония 2:1 (Алаба, 7; Ляйнер, 48 — Стояновски, 90+3). Словения—Латвия 1:0 (Тарасов, 53 (автогол)). И В Н П М О 1. Польша 9 7 1 1 15:3 22 2. Австрия 9 6 1 2 19:8 19 3. Словения 9 4 2 3 14:8 14 4. Северная Македония 9 3 2 4 11:13 11 5. Израиль 9 3 2 4 16:17 11 6. Латвия 9 0 0 9 2:28 0 Группа I. Кипр—Шотландия 1:2 (Эфрем, 47 — Кристи, 12; Макгинн, 53). Сан-Марино—Казахстан 1:3 (Берарди, 77 — Зайнутдинов, 6; Суюмбаев, 22; Щеткин, 26). Россия—Бельгия 1:4 (Джикия, 79 — Торган Азар, 19; Эден Азар, 33, 40; Лукаку, 72). И В Н П М О 1. Бельгия 9 9 0 0 34:2 27 2. Россия 9 7 0 2 28:8 21 3. Шотландия 9 4 0 5 13:18 12 4. Кипр 9 3 1 5 14:14 10 5. Казахстан 9 3 1 5 12:14 10 6. Сан-Марино 9 0 0 9 1:46 0 Группа J. Финляндия—Лихтенштейн 3:0 (Туоминен, 21; Пукки, 64 (пен.), 75). Армения—Греция 0:1 (Лимниос, 34). Босния и Герцеговина—Италия 0:3 (Ачерби, 21; Инсинье, 37; Белотти, 52). И В Н П М О 1. Италия 9 9 0 0 28:3 27 2. Финляндия 9 6 0 3 15:8 18 3. Греция 9 3 2 4 10:13 11 4. Армения 9 3 1 5 13:16 10 5. Босния и Герцеговина 9 3 1 5 17:17 10 6. Лихтенштейн 9 0 2 7 2:28 2 Выделенные команды вышли в финальную часть чемпионата Европы.

Алексей Доспехов