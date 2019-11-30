Лев Пономарев учредил национальное движение «За права человека»

В субботу в Москве глава ликвидированной по иску Минюста правозащитной организации «За права человека» Лев Пономарев и входящие в ее состав правозащитники учредили национальное движение с одноименным названием. Как рассказал “Ъ” господин Пономарев, новое движение «продолжит работу по защите гражданских прав и свобод, которой 22 года занимались члены ЗПЧ» до ликвидации.

Отметим, 30 ноября в Москве планируется учреждение Гражданской Коалиции, в которую войдут 17 правозащитных организаций, в том числе Центр содействия коренным малочисленным народам, Общественная инициатива, Комитет матерей в защиту подследственных и заключенных, правозащитный Совет Санкт-Петербурга и другие. Как следует из меморандума о создании Коалиции (имеется в распоряжении “Ъ”), входящие в объединение организации намерены добиваться «прекращения преследования граждан по политическим мотивам», защиты экологии, реформирования судебной системы.

Мария Старикова