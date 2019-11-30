В России производство черной икры выросло на 23%

Производство икры осетровых (черной икры) в России за десять месяцев 2019 года увеличилось на 23,3% до 32,7 тонн, сообщается на сайте Росрыболовства. Ведомство ссылается на данные Росстата. Производство икры лососевых (красной икры), наоборот, сократилось на 4,4% — до 19,3 тыс. тонн.

Как отмечает РБК, в 2005 году в России запретили промышленный вылов осетра и севрюги на Волге и Каспии. По этой причине черную икру могут производить только аквакультурные хозяйства, и впускают ее меньше, чем красную.

Представитель Росрыболовства объяснил рост производства тем, аквакультурные хозяйства стали выращивать больше рыбы осетровых видов. Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев отметил, что для их разведения в 2015-2016 годах стали активно строить садки. По его мнению, в ближайшие несколько лет производство черной икры будет расти.

Другую точку зрения высказал президент Союза осетроводов Александр Новиков. По его словам, производство черной икры, скорее, падает. Рост мог произойти из-за недобросовестных производителей, которые завозят свою икру из-за рубежа в большой таре, а потом расфасовывают ее у себя на производстве в более мелкую. Эта икра уже считается российским продуктом. Количество ферм, которые разводят осетровых, действительно увеличилось, но в основном они небольшие, отметил господин Новиков. Для роста производства нужны крупные проекты, пояснил он изданию.