Суд снял арест с одного из главных активов Порошенко

Апелляционный суд Киева снял арест с одного из главных активов экс-президента Украины Петра Порошенко — завода «Кузница на Рыбальском», сообщает УНИАН. Арест снят с комплекса производственных зданий площадью 115,8 тыс. кв. м, пожарного депо, тира на Рыбальском полуострове, семи общежитий, нежилого помещения площадью 3,6 тыс. кв. м, павильона, а также с корпоративных прав 3,2 млн именных акций завода.

Арест на завод в сентябре наложил Печерский райсуд Киева, об аресте ходатайствовало ГБР. Апелляционный суд признал решение необоснованным, а ходатайство ГБР об аресте — внесенным с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса.

Напомним, в общей сложности ГБР расследует 13 уголовных дел, в которых фигурирует экс-президент. Одно из дел, которые расследует ГБР, касается фиктивной продажи киевского завода «Кузница на Рыбальском» — одного из крупнейших активов Петра Порошенко — украинскому бизнесмену Сергею Тигипко. Дело о продаже завода было заведено по подозрению в уклонении от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем.

На прошлой неделе ГБР инициировало снятие неприкосновенности с Порошенко. За день до этого Служба безопасности Украины (СБУ) задержала главу правления государственного Укрэксимбанка Александр Гриценко, тесно связанного с двумя бывшими президентами — господином Порошенко и Виктором Януковичем.

Банкир входил в команду реформаторов Петра Порошенко и, по версии СБУ, помогал легализовать преступные доходы чиновников из окружения господина Януковича. Юрист Андрей Портнов заявил, что банкир может быть причастен к преступным схемам, якобы созданным господином Порошенко и людьми из его окружения. Этот же юрист ранее сообщал о проведении досудебного расследования более десятка дел в отношении Петра Порошенко.

Подробности — в материале “Ъ” «Банкир пропал в СБУ».