Банкир пропал в СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала банкира, тесно связанного сразу с двумя бывшими президентами — Петром Порошенко и Виктором Януковичем. Глава правления государственного Укрэксимбанка Александр Гриценко входил в команду реформаторов господина Порошенко и, как считают в СБУ, помогал легализовать преступные доходы чиновников из окружения господина Януковича.

Александр Гриценко пропал в субботу во время прогулки. Родные сообщили в полицию о его похищении. Нашлись свидетели, которые видели, как господина Гриценко хватают люди в масках и заталкивают в автомобиль. Полиция начала было поиски пропавшего, но тут подоспело сообщение пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, после которого сыщики вздохнули с облегчением.

«Никакого похищения одного из членов правления АО “Укрэксимбанк” не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства»,— сообщила госпожа Гитлянская.

Она также перечислила статьи уголовного кодекса, по которым возбуждено уголовное дело. Среди них — создание преступной организации, присвоение или растрата имущества, легализация доходов, добытых преступных путем.

Никаких других подробностей в СБУ поначалу не сообщили, что привело к появлению самых разных версий о причастности Александра Гриценко к тем или иным преступлениям. В частности, бывший первый заместитель главы президентской администрации времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, по заявлениям которого проводится досудебное расследование более десятка дел в отношении Петра Порошенко, поспешил заявить, что банкир может быть причастен к преступным схемам, якобы созданным господином Порошенко и людьми из его окружения. Андрей Портнов заявил, что Александр Гриценко и экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева, которая сейчас живет и работает в Лондоне, являются создателями офшорной сети, в которой пропадали миллионы долларов бюджетных средств при закупках военной техники на заводе «Богдан».

Глава АО «Укрэксимбанк» Александр Гриценко Фото: АО «Укрэксимбанк»

Автомобилестроительное предприятие, являющееся одним из основных поставщиков техники для нужд военных, в двухтысячных годах находилось в частичной собственности Петра Порошенко (какая именно часть акций принадлежала ему, господин Порошенко не сообщал, ссылаясь на коммерческую тайну), но в 2009 году он передал свой пакет акций «Богдана» Олегу Свинарчуку. Тому самому, который, поменяв в 2014 году фамилию на Гладковский, вошел в руководство Совета национальной безопасности и обороны, а уже осенью 2019 года был задержан по подозрению в незаконном обогащении за счет продажи автомобилей государству по завышенным ценам.

Упомянутый выше Андрей Портнов неоднократно заявлял, что Петр Порошенко не просто знал о схемах Свинарчука-Гладковского, а был в них одним из основных участников и бенефициаров. Господин Портнов предположил, что задержание банкира Гриценко связано именно с идущим сейчас расследованием в отношении собственника «Богдана».

«Именно он (Александр Гриценко.— “Ъ”) и Гонтарева были ключевыми участниками хищений средств Укроборонпрома, которые я обнародовал в последние дни у себя в Телеграм-канале. Маршалловы острова, Панама, Белиз, Британские Виргинские острова, Кипр — через все эти экзотические страны фигуранты выпускали оборонные деньги в самые острые фазы гибели украинцев на востоке. В рамках этого дела нужно запрашивать экстрадицию Гонтаревой и срочно арестовывать все украинские и зарубежные активы семьи Порошенко»,— заявил господин Портнов.

Однако официальная причина задержания банкира, обнародованная силовиками, отличается от указанной Андреем Портновым. В СБУ сообщили, что его подозревают в незаконном выведении из-под ареста имущества одного из украинских медиахолдингов с использованием своего служебного положения.

Укрэксимбанк официально имел отношение лишь к одному медиахолдингу, имущество которого оказывалось под арестом,— UMH, который в 2013 году купил бизнесмен Сергей Курченко. Известно, что для покупки актива использовались, в том числе, и кредитные средства Укрэксимбанка. После «революции достоинства» в 2014 году господин Курченко сбежал в Россию, а имущество его холдинга, фигурировавшего в нескольких уголовных делах, неоднократно то оказывалось под арестом, то выводилось из-под него. Вероятнее всего, уже помещенного в следственный изолятор Александра Гриценко подозревают именно в причастности к снятию ареста с собственности UMH.

Снятие ареста было выгодно прежде всего самому Сергею Курченко, которого Генеральная прокуратура Украины еще в 2014 году назвала главным финансистом режима Виктора Януковича и обвинила его в создании преступной организации, которая вывела из госбюджета миллиарды гривен. Господин Курченко является фигурантом нескольких уголовных дел, он объявлен в розыск, силовики продолжают поиски его счетов и активов.

В окружении Петра Порошенко, в годы президентства которого Александр Гриценко и был назначен в руководство государственного банка, дело против банкира считают сфабрикованным и политически мотивированным.

Экс-министр по делам ветеранов, депутат от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Фриз заявила, что арест господина Гриценко — это один из эпизодов «государственного рейдерства».

«По неподтвержденной информации, на Укрэксимбанк положил глаз ВЭБ России, и сейчас начнется грязная, лживая кампания против главы Укрэксимбанка Александра Гриценко со стороны всех “сателлитов” Кремля. Не только одним лишь отведением вооруженных сил мы лезем на коленях к нормандскому формату. Банковская система к вашим услугам, господин Путин. Слуги на Украине не щадя живота своего работают»,— написала у себя в Facebook госпожа Фриз. Она также упомянула, что после ареста банкира несколько часов пытали, а протокол о задержании составили лишь через восемь часов после того, как на Александра Гриценко надели наручники.

Источник “Ъ”, близкий к офису президента Украины, уверяет, что никакого политического подтекста в действиях СБУ и прокуратуры нет. По его словам, господина Гриценко арестовали не потому, что он входил в экономическую команду Петра Порошенко, а потому что есть основания считать его причастным к нелегальным схемам вывода средств, в том числе и используемых в дальнейшем для финансирования деятельности пророссийских формирований в Донбассе. Кто именно был главным бенефициаром этой схемы, источник не уточнил. Однако известно, что у Сергея Курченко есть свои бизнес-интересы в самопровозглашенных ДНР и ЛНР и там же работают связанные с ним предприятия.

Матвей Шиманов, Киев