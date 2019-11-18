Госбюро расследований Украины инициировало снятие неприкосновенности с Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины направило в Генпрокуратуру страны проект представления в Верховную раду о согласии на привлечение к уголовной ответственности экс-президента государства и действующего народного депутата Петра Порошенко. Также в прокуратуру передан проект о подозрении «относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года», сообщается на сайте бюро.

В сообщении уточняется, что господин Порошенко подозревается в действиях, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, а также в злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 3 ст. 109 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Возглавляемая господином Порошенко партия «Европейская солидарность» опубликовала на сайте сообщение, в котором назвала подозрение ГБР российским заказом.

«Так называемое "подозрение"... является ничем иным как российским заказом на нанесение вреда репутации пятого президента, а также попыткой помешать Петру Порошенко провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме по безопасности в Галифаксе. Из последних сил цепляясь за кресло... директор ГБР Роман Труба выбросил последний козырь — проект сообщения о подозрении»,— говорится в сообщении. Партия объясняет произошедшее предстоящим увольнением главы ГБР и решением Шевченковского суда закрыть это уголовное дело.

Накануне Служба безопасности Украины (СБУ) задержала главу правления государственного Укрэксимбанка Александр Гриценко, тесно связанного с двумя бывшими президентами — господином Порошенко и Виктором Януковичем. Банкир входил в команду реформаторов Петра Порошенко и, по версии СБУ, помогал легализовать преступные доходы чиновников из окружения господина Януковича. Юрист Андрей Портнов заявил, что банкир может быть причастен к преступным схемам, якобы созданным господином Порошенко и людьми из его окружения. Этот же юрист ранее сообщал о проведении досудебного расследования более десятка дел в отношении Петра Порошенко.

Подробности — в материале “Ъ” «Банкир пропал в СБУ».