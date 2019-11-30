30 ноября, суббота
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Движение «За права человека» учредит новую организацию 30 ноября

Ликвидированное движение «За права человека» Льва Пономарева учредит новую общественную организацию 30 ноября. Накануне движение обжаловало решение Верховного суда (ВС) РФ о ликвидации, жалоба была подана в апелляционную коллегию ВС по административным делам, сообщает «Интерфакс». Однако, по словам господина Пономарева, правозащитники не верят в победу в суде.

«В субботу мы учредим новую общероссийскую общественную организацию без юрлица с тем же названием. На всякий случай, поскольку мы не очень верим, что выиграем в суде обжалование решения о ликвидации движения. Также в этот день пройдет учреждение коалиции гражданских организаций, чьей задачей будет защита конституционных прав граждан и борьба с преследованиями»,— сказал господин Пономарев агентству. Он добавил, что во вторую половину дня произойдет съезд ликвидированного движения, на котором будут внесены поправки в устав. «Несоответствием устава движения Гражданскому кодексу», в частности, были аргументированы требования Министерства юстиции РФ о ликвидации. Лев Пономарев отметил, что хоть движение и уничтожили, поправки — это справедливое требование, поэтому «За права человека» подготовит их к апелляции.

Напомним, 1 ноября Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения «За права человека», признав грубые и неустранимые нарушения оформления деятельности этой организации. Исполнительный директор движения Лев Пономарев 5 ноября объявил, что на базе движения будет создана новая организация.

Подробнее о ликвидации движения «За права человека» — в материале “Ъ”.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя