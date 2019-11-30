Движение «За права человека» учредит новую организацию 30 ноября

Ликвидированное движение «За права человека» Льва Пономарева учредит новую общественную организацию 30 ноября. Накануне движение обжаловало решение Верховного суда (ВС) РФ о ликвидации, жалоба была подана в апелляционную коллегию ВС по административным делам, сообщает «Интерфакс». Однако, по словам господина Пономарева, правозащитники не верят в победу в суде.

«В субботу мы учредим новую общероссийскую общественную организацию без юрлица с тем же названием. На всякий случай, поскольку мы не очень верим, что выиграем в суде обжалование решения о ликвидации движения. Также в этот день пройдет учреждение коалиции гражданских организаций, чьей задачей будет защита конституционных прав граждан и борьба с преследованиями»,— сказал господин Пономарев агентству. Он добавил, что во вторую половину дня произойдет съезд ликвидированного движения, на котором будут внесены поправки в устав. «Несоответствием устава движения Гражданскому кодексу», в частности, были аргументированы требования Министерства юстиции РФ о ликвидации. Лев Пономарев отметил, что хоть движение и уничтожили, поправки — это справедливое требование, поэтому «За права человека» подготовит их к апелляции.

Напомним, 1 ноября Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения «За права человека», признав грубые и неустранимые нарушения оформления деятельности этой организации. Исполнительный директор движения Лев Пономарев 5 ноября объявил, что на базе движения будет создана новая организация.

Подробнее о ликвидации движения «За права человека» — в материале “Ъ”.