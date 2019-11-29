Осужденный в РФ за шпионаж норвежец потребует компенсацию от королевства

Бывший норвежский пограничник Фруде Берг, осужденный за шпионаж в России и недавно вернувшийся на родину, намерен потребовать компенсацию у Норвегии. Сумма компенсации составит около 820 тыс. крон ($90 тыс.), сообщил он в интервью телерадиокомпании NRK.

«Я обсудил это с моим адвокатом. Было много дополнительных расходов, было напряжение для меня и моей семьи, конечно. Есть ряд вещей, которые изменились в нашей жизни. Дальнейшая жизнь может быть другой»,— сказал господин Берг. Сумму компенсации они с адвокатом рассчитали непосредственно перед освобождением, добавил он.

Напомним, Фруде Берга задержали в декабре 2017 года. В апреле Мосгорсуд приговорил 62-летнего норвежца к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. По версии ФСБ, он выступил посредником в передаче секретных данных о вооруженных силах России западным спецслужбам. В ноябре Литва обменяла двух ранее помилованных российских граждан на двоих литовцев и норвежца: Евгения Матайтиса, Арстидаса Тамошайтиса и Фруде Берга. России передали Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж в 2017 году.

Подробности — в материале “Ъ” «Россия, Литва и Норвегия разыграли шпионскую партию».