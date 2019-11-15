Россия, Литва и Норвегия обменялись шпионами

Литва обменяла двух ранее помилованных российских граждан на двоих литовцев и норвежца, сообщило местное издание LRT со ссылкой на главу департамента госбезопасности Литвы Дарюса Яунишкиса. По словам господина Яунишкиса, обмен произошел в полдень на российско-литовской границе.

Речь идет о гражданах России Николае Филипченко и Сергее Моисеенко, осужденных за шпионаж в 2017 году. Ранее сегодня они были помилованы литовским президентом.

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Россия выдала двух граждан Литвы — Евгения Матайтиса и Арстидаса Тамошайтиса, а также бывшего норвежского пограничника Фруде Берга. Господин Матайтис был задержан в 2015 году в Москве при передаче ему гражданином России секретных документов. Господина Тамошайтиса задержали в том же году. Выполняя задания литовской военной разведки, господин Матайтис осуществлял в Калининградской области сбор и передачу за рубеж сведений военного характера, в том числе составляющих государственную тайну.

Господин Берг после обмена готовится к возвращению на родину. «Мы постоянно работали, чтобы вернуть Фруде Берга домой»,— приводит местная газета VG слова главы МИД страны Ине Марии Эриксен Сёрейде. Норвежец был задержан в декабре 2017 года в Москве по обвинению в шпионаже. В ФСБ тогда объявили: Фруде Берг «участвовал в шпионских акциях по сбору сведений, составляющих гостайну, в ущерб обороноспособности РФ».

Подробнее — в материале “Ъ” «Из любого положения всегда есть выдача».

Об обмене — в публикации “Ъ” «Россия, Литва и Норвегия разыграли шпионскую партию».