Россия, Литва и Норвегия разыграли шпионскую партию

Три страны — Россия, Норвегия и Литва — в пятницу впервые обменялись гражданами, осужденными за шпионаж. Утром стало известно о помиловании президентом Литвы Гитанасом Науседой двух осужденных в республике граждан РФ — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко. После этого директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин пообещал, что Россия примет зеркальные меры. При этом в схему обмена, как и ожидалось, был также включен норвежец Фруде Берг, задержанный в декабре 2017 года в Москве по обвинению в шпионаже. Вопрос о его судьбе в последние месяцы неизменно поднимался на российско-норвежских встречах высокого уровня.
О помиловании литовской стороной двух российских граждан стало известно в пятницу утром, когда на сайте президента Литвы Гитанаса Науседы появился соответствующий указ. Речь шла о Николае Филипченко и Сергее Моисеенко, которые в 2017 году были осуждены за шпионаж в пользу РФ.
Николай Филипченко был арестован в 2015 году при пересечении Литвы транзитным поездом, следовавшим в Белоруссию. Он был обвинен в попытке организации слежки за тогдашним президентом Далей Грибаускайте. Сергей Моисеенко был задержан литовскими правоохранителями в конце 2014 года. Ранее он часто прилетал в Литву, имел двойное гражданство и, по данным агентства BNS, был офицером российской военной разведки (ГРУ). По версии следствия, осужденный передавал российской стороне секретную информацию о ВВС Литвы, вооружении, военных операциях и учениях, а также о миссии воздушной полиции НАТО. Филипченко и Моисеенко были приговорены к 10 годам и 10,5 года соответственно. Президент Науседа принял решение, касающееся двух россиян, в соответствии с рекомендацией комиссии по помилованиям.
Вскоре после появления информации о помиловании россиян глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил: «По моим данным, будут зеркальные меры». Вдаваться в детали он не стал. Между тем ранее СМИ сообщали: Москва согласилась выдать граждан Литвы Евгения Матайтиса (имеет также гражданство России) и Арстидаса Тамошайтиса.
Суд признал, что первый из них «осуществлял в Калининградской области сбор и передачу за рубеж сведений военного характера, в том числе составляющих государственную тайну». Евгения Матайтиса приговорили к лишению свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 200 тыс. руб. и лишением воинского звания (он был капитаном 3-го ранга запаса). Арстидас Тамошайтис, в свою очередь, был задержан в мае 2015 года при передаче ему гражданином РФ секретных документов. Весной 2016 года он был осужден на 12 лет лишения свободы. В офисе президента Литвы в пятницу днем подтвердили, что речь идет именно о Евгении Матайтисе и Арстидасе Тамошайтисе, они уже «возвращены в Литву и (находятся.— “Ъ”) на пути к своим семьям».
Отметим, что речь идет не о двусторонней, а о трехсторонней сделке — между Россией, Литвой и Норвегией. Именно о таком варианте ранее сообщали литовские и норвежские СМИ. Как писал “Ъ”, такая схема позволила бы избавиться от серьезного раздражителя в российско-норвежских отношениях. Таковым до последнего момента было дело Фруде Берга — выходца из маленького приграничного норвежского города Киркенес, бывшего офицера погранслужбы, который был задержан в декабре 2017 года в Москве по обвинению в шпионаже и отправлен в СИЗО «Лефортово». В ФСБ тогда объявили: Фруде Берг «участвовал в шпионских акциях по сбору сведений, составляющих гостайну, в ущерб обороноспособности РФ». Сам он признал, что несколько раз по поручению двух офицеров норвежской разведки передавал или переправлял по почте контактам в России конверты с деньгами. Предъявленные же ему обвинения в сборе информации о ядерных подводных лодках Северного флота норвежец категорически отрицал.
Дело Фруде Берга обсуждалось, в частности, в апреле на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге, куда приехали президент РФ Владимир Путин и премьер Норвегии Эрна Сульберг. В октябре эта тема поднималась в ходе визита в Киркенес главы МИД РФ Сергея Лаврова. «Господин Берг был осужден по статье "Шпионаж",— напомнил тогда глава российской дипломатии.— Он подал прошение о помиловании, оно рассматривается. Надеюсь, что это не займет много времени». «Мы очень хотим, чтобы Фруде Берг вернулся домой»,— подтвердила его норвежская коллега Ине Мария Эриксен Сёрейде.
Как сообщает литовское информационное агентство BNS, переговоры об обмене между тремя странами велись не один год. Но о том, что дело сдвинулось с мертвой точки, стало известно в октябре, когда литовский Сейм принял поправку к УК страны, позволяющую президенту помиловать осужденного за шпионаж.
Как сообщили в офисе премьер-министра Норвегии, господин Берг был передан в пятницу утром представителям королевства на территории Литвы. «Мы последовательно работали над возвращением Фруде Берга домой с момента его ареста. И мы рады, что он возвращается домой, в Норвегию, как свободный человек»,— сказала в этой связи премьер Норвегии Эрна Сульберг, поблагодарив литовские власти за сотрудничество.
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