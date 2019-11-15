Россия, Литва и Норвегия разыграли шпионскую партию

Три страны — Россия, Норвегия и Литва — в пятницу впервые обменялись гражданами, осужденными за шпионаж. Утром стало известно о помиловании президентом Литвы Гитанасом Науседой двух осужденных в республике граждан РФ — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко. После этого директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин пообещал, что Россия примет зеркальные меры. При этом в схему обмена, как и ожидалось, был также включен норвежец Фруде Берг, задержанный в декабре 2017 года в Москве по обвинению в шпионаже. Вопрос о его судьбе в последние месяцы неизменно поднимался на российско-норвежских встречах высокого уровня.

О помиловании литовской стороной двух российских граждан стало известно в пятницу утром, когда на сайте президента Литвы Гитанаса Науседы появился соответствующий указ. Речь шла о Николае Филипченко и Сергее Моисеенко, которые в 2017 году были осуждены за шпионаж в пользу РФ.

Николай Филипченко был арестован в 2015 году при пересечении Литвы транзитным поездом, следовавшим в Белоруссию. Он был обвинен в попытке организации слежки за тогдашним президентом Далей Грибаускайте. Сергей Моисеенко был задержан литовскими правоохранителями в конце 2014 года. Ранее он часто прилетал в Литву, имел двойное гражданство и, по данным агентства BNS, был офицером российской военной разведки (ГРУ). По версии следствия, осужденный передавал российской стороне секретную информацию о ВВС Литвы, вооружении, военных операциях и учениях, а также о миссии воздушной полиции НАТО. Филипченко и Моисеенко были приговорены к 10 годам и 10,5 года соответственно. Президент Науседа принял решение, касающееся двух россиян, в соответствии с рекомендацией комиссии по помилованиям.

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Вскоре после появления информации о помиловании россиян глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил: «По моим данным, будут зеркальные меры». Вдаваться в детали он не стал. Между тем ранее СМИ сообщали: Москва согласилась выдать граждан Литвы Евгения Матайтиса (имеет также гражданство России) и Арстидаса Тамошайтиса.

Суд признал, что первый из них «осуществлял в Калининградской области сбор и передачу за рубеж сведений военного характера, в том числе составляющих государственную тайну». Евгения Матайтиса приговорили к лишению свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 200 тыс. руб. и лишением воинского звания (он был капитаном 3-го ранга запаса). Арстидас Тамошайтис, в свою очередь, был задержан в мае 2015 года при передаче ему гражданином РФ секретных документов. Весной 2016 года он был осужден на 12 лет лишения свободы. В офисе президента Литвы в пятницу днем подтвердили, что речь идет именно о Евгении Матайтисе и Арстидасе Тамошайтисе, они уже «возвращены в Литву и (находятся.— “Ъ”) на пути к своим семьям».

Отметим, что речь идет не о двусторонней, а о трехсторонней сделке — между Россией, Литвой и Норвегией. Именно о таком варианте ранее сообщали литовские и норвежские СМИ. Как писал “Ъ”, такая схема позволила бы избавиться от серьезного раздражителя в российско-норвежских отношениях. Таковым до последнего момента было дело Фруде Берга — выходца из маленького приграничного норвежского города Киркенес, бывшего офицера погранслужбы, который был задержан в декабре 2017 года в Москве по обвинению в шпионаже и отправлен в СИЗО «Лефортово». В ФСБ тогда объявили: Фруде Берг «участвовал в шпионских акциях по сбору сведений, составляющих гостайну, в ущерб обороноспособности РФ». Сам он признал, что несколько раз по поручению двух офицеров норвежской разведки передавал или переправлял по почте контактам в России конверты с деньгами. Предъявленные же ему обвинения в сборе информации о ядерных подводных лодках Северного флота норвежец категорически отрицал.

Дело Фруде Берга обсуждалось, в частности, в апреле на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге, куда приехали президент РФ Владимир Путин и премьер Норвегии Эрна Сульберг. В октябре эта тема поднималась в ходе визита в Киркенес главы МИД РФ Сергея Лаврова. «Господин Берг был осужден по статье "Шпионаж",— напомнил тогда глава российской дипломатии.— Он подал прошение о помиловании, оно рассматривается. Надеюсь, что это не займет много времени». «Мы очень хотим, чтобы Фруде Берг вернулся домой»,— подтвердила его норвежская коллега Ине Мария Эриксен Сёрейде.

Проблемой стало то, что в норвежских тюрьмах нет граждан РФ, осужденных за шпионаж. То есть менять Фруде Берга было не на кого. Выходом из ситуации и стало подключение к этой схеме Литвы.

Как сообщает литовское информационное агентство BNS, переговоры об обмене между тремя странами велись не один год. Но о том, что дело сдвинулось с мертвой точки, стало известно в октябре, когда литовский Сейм принял поправку к УК страны, позволяющую президенту помиловать осужденного за шпионаж.

Как сообщили в офисе премьер-министра Норвегии, господин Берг был передан в пятницу утром представителям королевства на территории Литвы. «Мы последовательно работали над возвращением Фруде Берга домой с момента его ареста. И мы рады, что он возвращается домой, в Норвегию, как свободный человек»,— сказала в этой связи премьер Норвегии Эрна Сульберг, поблагодарив литовские власти за сотрудничество.

Павел Тарасенко, Марина Коваленко