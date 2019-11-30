Discovery рассмотрели в суде

Суд встал на сторону российского учредителя каналов группы Discovery в споре с благовещенским кабельным оператором о взыскании задолженности по лицензионному договору. Ответчику также было отказано в требовании расторгнуть договор с вещателем в связи с обязательством выплачивать отчисления Российскому авторскому обществу. Участники рынка называют решение прецедентным.

Арбитражный суд Москвы 26 ноября удовлетворил иск ООО «Открытие ТВ» (принадлежит компании «Медиа Альянс» Национальной Медиа Группы и Discovery) о взыскании с кабельного оператора SatCom $96,6 тыс. (6,2 млн руб. по курсу ЦБ на 29 ноября), следует из судебной картотеки. Представитель SatCom в суде Анатолий Семенов сообщил “Ъ”, что планирует обжаловать решение. В «Медиа Альянсе» комментарий “Ъ” не предоставили.

Спор между «Открытием ТВ» и SatCom начался в сентябре 2018 года. Вещатель требовал от оператора выплатить задолженность по лицензионному соглашению. SatCom подал встречный иск о расторжении договора с «Открытием ТВ» в связи со вступлением в силу поправок к Гражданскому кодексу, установивших выплату вознаграждения авторам за воспроизведение их музыки, в том числе путем ретрансляции. В феврале суд первой инстанции отклонил требования «Открытия ТВ», удовлетворив иск SatCom. Ретрансляция каналов должна была подкрепляться выплатой вознаграждения авторам, что подтверждалось претензией Российского авторского общества (РАО) в адрес SatCom, следовало из определения суда. В то же время уплата вознаграждения композитору при ретрансляции аудиовизуального произведения не была предусмотрена законодательством на момент заключения соглашения с «Открытием ТВ», заключил тогда суд. В апреле апелляционная инстанция оставила это решение без изменений, но 13 августа кассационный суд его отменил, направив дело на новое рассмотрение. 26 ноября суд отказал SatCom в удовлетворении встречного иска к «Открытию ТВ».

Среди причин для расторжения договора с «Открытием ТВ» Анатолий Семенов называет вопрос наличия у компании прав на каналы Discovery. Они не являются интеллектуальной собственностью «Открытия ТВ», следует из письменных объяснений оператора, направленных в суд (есть у “Ъ”). «"Открытие" не принесло в материалы дела ни одного доказательства покупки прав на иностранный контент и товарные знаки Discovery, как и ни одного доказательства того, что оно эти права действительно передало операторам»,— утверждает Анатолий Семенов. Поведение SatCom после заключения договора свидетельствует о том, что он фактически получил права по соглашению и реализовывал их, возразил на это вещатель в письме суду (есть у “Ъ”). До подачи иска о взыскании задолженности SatCom исполнял условия соглашения, не выражая сомнений в наличии прав у «Открытия», утверждал вещатель.

Это дело является классическим примером того, как споры между контрагентами возникают, если в течение срока действия договора меняется закон и контракт становится не таким интересным для одной из сторон, отмечает партнер O2 Consulting Наталья Кузнецова. Ответчик пытался отказаться от договора в одностороннем порядке, так как, по сути, получил право на ретрансляцию канала Discovery, обремененное правами третьих лиц, считает партнер центра защиты прав Globallaw Андрей Саунин. В подавляющем большинстве споров с участием структуры Национальной Медиа Группы и Discovery о взыскании лицензионных платежей решения приняты в пользу истца, констатирует Василий Зуев, руководитель практики «Интеллектуальная собственность» фирмы «Интеллектуальный капитал». Тяжба «Открытия ТВ» и SatCom стала прецедентной и может потребовать появления в договорах с вещателями специальных условий, рассуждает вице-президент Ассоциации кабельного телевидения России Михаил Силин. У оператора должна быть возможность отказа от обязательств по распространению, полагает он.

Анастасия Фролова