Россия и Украина сделали шаг к согласованию

Владимир Путин и Владимир Зеленский могут обсудить в Париже детали продления договора по транзиту газа. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. 1 января истекает срок действия соглашения о транзите топлива. И накануне в «Нафтогазе» сообщили, что «Газпром» пригрозил им «перекрыть вентиль» после Нового года, если стороны так и не подпишут новый договор.

По этому вопросу между Москвой и Киевом сейчас идут интенсивные переговоры, и если задействованных механизмов будет недостаточно, украинский и российский президенты смогут провести переговоры на саммите в «нормандском формате» 9 декабря, рассказал Дмитрий Песков: «Вы знаете, что контакты идут и при посредничестве Еврокомиссии, и в двустороннем формате. Идет двусторонний процесс, об этом, собственно, договорились два президента, Путин и Зеленский, когда они недавно общались по телефону.

В целом есть понимание, что сначала на рабочем уровне должны состояться обстоятельные переговоры.

Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они, так или иначе, будут иметь возможность вдвоем пообщаться, с тем чтобы затронуть там и газовую тематику. Время сокращается, но происходят интенсивные контакты».

Сегодня также стало известно, что «Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии. В этом иске украинская компания просит суд признать и привести в исполнение решение Стокгольмского арбитража по транзитному спору. По нему «Газпром» обязан выплатить «Нафтогазу» $2,5 млрд. Российская сторона долг не признает. Судебное заседание должно пройти в апреле.

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что до суда дело может не дойти — Москва и Киев могут урегулировать спор к этому моменту: «Это продолжение той деятельности “Нафтогаза”, которую они ведут с 2018 года после решения Стокгольмского арбитража. Они пытаются действовать в различных юрисдикциях, такие же действия предпринимались в Нидерландах, Соединенных Штатах, Великобритании — это такое расширение географии. Сейчас, по сути, стоит вопрос об урегулировании всех судебных претензий в рамках пакетной сделки по продлению транзита газа через территорию Украины. Поэтому, возможно, к моменту рассмотрения этот вопрос будет уже неактуален. Пока окончательная точка в разбирательствах не поставлена, апелляции “Газпрома” еще рассматриваются. Последнее решение суда — это промежуточное решение, сейчас шведский суд еще просматривает апелляции на решение по транзитному контракту».

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Согласно позиции «Газпрома», для продления транзитного соглашения «Нафтогаз» должен отказаться от всех своих судебных претензий, в том числе от компенсации в $2,5 млрд. В украинской компании с этим несогласны. Максимум, на что они готовы, вместо денег получить газ в счет выплаты долга.

Яна Пашаева