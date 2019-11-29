Обвиняемым по делу о контрабанде кокаина из Аргентины продлили арест

Солнцевский суд Москвы продлил арест четырем обвиняемым по делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию, сообщил адвокат Александр Костанянц. Они будут находиться под стражей до 12 мая 2020 года.

Господин Костанянц также отметил, что для фигурантов дела обвинение вызвало адвокатов по назначению. «Вопреки нормам закона, на заседание явились адвокаты по назначению, хотя у всех фигурантов есть адвокаты по соглашению, в отношении которых ранее была предпринята попытка не известить о процессе»,— рассказал он ТАСС.

Напомним, скандал с перевозкой наркотиков разгорелся в феврале 2017 года, когда стало известно об обнаружении 362 кг кокаина на территории российского посольства в Буэнос-Айресе. Наркотики планировали переправить диппочтой в Россию.

Перевозка груза (к тому времени силовики заменили наркотик обычной мукой), прошедшая под оперативным контролем, завершилась задержанием в Москве бывшего завхоза посольства РФ в Аргентине Али Абянова, а также предпринимателей Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова. Вскоре в Германии задержали и Андрея Ковальчука, которого обвиняют в организации контрабанды кокаина. Как сообщали СМИ, в начале сентября в деле о кокаине появились два новых фигуранта, их обвинили в международный розыск. В начале ноября текущего года “Ъ” стало известно, что «кокаиновое дело» передали в суд.

Подробности — в материале “Ъ” «"Аргентинский" кокаин попал к присяжным».