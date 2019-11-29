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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Минфин РФ не планирует выделять средства на скоростную магистраль Петербург—Москва

Минфин не планирует выделять бюджетные средства на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург. Об этом заявил замминистра Андрей Иванов, сообщает РБК.

По словам господина Иванова, эта трасса не требует привлечения средств из бюджета. Средств, предусмотренных долгосрочной программой развития РЖД, достаточно.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Минтранс РФ намерен определить контуры развития ВСМ Москва – Санкт-Петербург до конца текущего года. Стоимость реализации проекта, по предварительным подсчетам, составит около 1,5 трлн рублей.

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