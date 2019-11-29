Skoda показала дизайн нового Rapid для России

Skoda Rapid. Фото: Skoda

Skoda Rapid. Фото: Skoda

Судя по скетчам, дизайн передней части кузова будет решен в стилистике современных машин чешского автопроизводителя — в частности, хэтчбека Skoda Scala, который заменил Skoda Rapid на европейском рынке, а также новой Skoda Octavia. Машина получила «кристаллические» фары и фонари, причем последние имеют L-образную форму и размещены как на крыльях, так и на дверце багажника. При этом сзади фирменной эмблемы марки нет — она заменена надписью Skoda.

Никакой технической информации о новом автомобиле для России пока нет, кроме той, что в качестве платформы будет использована архитектура MQB A0 от нового Volkswagen Polo. Все детали о Skoda Rapid для российского рынка должны быть раскрыты в ближайшее время, поскольку официальная премьера модели, как сообщалось ранее, состоится до конца 2019 года, а в продажу новинка поступит в 2020 году.