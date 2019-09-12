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Новая Skoda Rapid появится в России в 2020 году

Компания Skoda в 2020 году выведет на российский рынок новое поколение модели Rapid, сообщает «За рулем» со ссылкой на главу российского представительства чешской марки Яна Прохазку.

«Scala в России совершенно точно не появится — этот автомобиль спроектирован для западных рынков. Но зато в следующем году в России будет представлен Rapid второго поколения. Тут важно отметить, что он проектируется исключительно под ваших соотечественников и будет продаваться только у вас, — отметил господин Прохазка. — Ну, может, еще в пару стран наладим поставки. Подробности пока раскрывать не стану. Замечу только, что новый Rapid сохранит практичный и полюбившийся многим кузов лифтбек».

Напомним, премьера хэтчбека Skoda Scala, который заменил в линейке Skoda Rapid, состоялась в конце 2018 года.

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