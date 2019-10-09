Skoda представила тизер нового Rapid для России

Компания Skoda представила тизер нового поколения бюджетной модели Rapid для российского рынка.

Судя по изображению, дизайн передней части кузова будет решет в стилистике современных машин чешского автопроизводителя — в частности, хэтчбека Skoda Scala, который заменил Skoda Rapid на европейском рынке. При этом дизайн боковой части новинки похож на текущее поколение модели.

Никакой технической информации о новом автомобиле для России пока нет, кроме той, что в качестве платформы будет использована архитектура MQB A0 от нового Volkswagen Polo. Все детали о Skoda Rapid для российского рынка должны быть раскрыты в ближайшее время, поскольку официальная премьера модели, как сообщалось ранее, состоится до конца 2019 года, а в продажу новинка поступит в 2020 году.