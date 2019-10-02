Доставка беспилотниками стала реальностью

Логистическая компания UPS получила во вторник разрешение от Управления гражданской авиации США на запуск коммерческой доставки товаров по всей стране при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Курьерская служба стала первой в стране компанией, получившей полноценную лицензию на осуществление такой деятельности, опередив своих главных конкурентов в этой сфере Amazon и Google.

UPS сообщила во вторник, что стала первой в США компанией, которой удалось получить у Управления гражданской авиации (FAA) страны разрешение на запуск «авиапарка беспилотников».

Если точнее, то FAA выдала стандартный сертификат дочерней компании UPS — UPS Flight Forward. Он позволит ей запустить коммерческую доставку товаров при помощи беспилотников по всей территории страны без каких-либо ограничений. Теперь компания сможет доставлять посылки на беспилотниках в точки, находящиеся вне поля непосредственной видимости оператора БПЛА, вес товара может превышать 25 кг (предельный вес не сообщается), а полеты могут осуществляться и ночью.

Правда, рядовые американцы пока не смогут воспользоваться этой услугой: UPS намерена сосредоточиться для начала на нуждах медицинских учреждений, а затем бизнеса.

Компания уже совершила первую коммерческую доставку — в больничный кампус WakeMed в Роли (Северная Каролина).

До полномасштабного развертывания системы доставок при помощи беспилотников UPS еще далеко, компании предстоит проделать немало работы: расширить парк дронов, построить центр контроля над полетами беспилотников и установить наземные системы обнаружения и предотвращения столкновений. Тем не менее благодаря получению полноценного разрешения от FAA компания оказалась на шаг впереди всех своих основных конкурентов.

Так, например, Amazon в июне получил сертификат от FAA, позволяющий только тестовые испытания беспилотников Amazon Air. В августе же компания обратилась к регулятору, чтобы тот ослабил некоторые требования к полетам БПЛА Amazon, отметив, что пока она намерена осуществлять полеты только днем и в районах с низкой плотностью населения.

В апреле подразделение Alphabet, отвечающее за разработку проекта доставки товаров при помощи БПЛА, получило лицензию от FAA только для одного своего сотрудника. В результате в конце сентября компания объявила о запуске пилотного проекта в небольшом городке в штате Виргиния, где Alphabet в партнерстве с аптечной сетью Walgreens будет доставлять гражданам продукты, напитки и медицинские товары.

Кирилл Сарханянц