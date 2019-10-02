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Фото: Scott Audette / Reuters

Доставка беспилотниками стала реальностью

UPS первой получила полноценное разрешение регуляторов в США

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Логистическая компания UPS получила во вторник разрешение от Управления гражданской авиации США на запуск коммерческой доставки товаров по всей стране при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Курьерская служба стала первой в стране компанией, получившей полноценную лицензию на осуществление такой деятельности, опередив своих главных конкурентов в этой сфере Amazon и Google.


UPS сообщила во вторник, что стала первой в США компанией, которой удалось получить у Управления гражданской авиации (FAA) страны разрешение на запуск «авиапарка беспилотников».

Если точнее, то FAA выдала стандартный сертификат дочерней компании UPS — UPS Flight Forward. Он позволит ей запустить коммерческую доставку товаров при помощи беспилотников по всей территории страны без каких-либо ограничений. Теперь компания сможет доставлять посылки на беспилотниках в точки, находящиеся вне поля непосредственной видимости оператора БПЛА, вес товара может превышать 25 кг (предельный вес не сообщается), а полеты могут осуществляться и ночью.

Правда, рядовые американцы пока не смогут воспользоваться этой услугой: UPS намерена сосредоточиться для начала на нуждах медицинских учреждений, а затем бизнеса.

Компания уже совершила первую коммерческую доставку — в больничный кампус WakeMed в Роли (Северная Каролина).

До полномасштабного развертывания системы доставок при помощи беспилотников UPS еще далеко, компании предстоит проделать немало работы: расширить парк дронов, построить центр контроля над полетами беспилотников и установить наземные системы обнаружения и предотвращения столкновений. Тем не менее благодаря получению полноценного разрешения от FAA компания оказалась на шаг впереди всех своих основных конкурентов.

Так, например, Amazon в июне получил сертификат от FAA, позволяющий только тестовые испытания беспилотников Amazon Air. В августе же компания обратилась к регулятору, чтобы тот ослабил некоторые требования к полетам БПЛА Amazon, отметив, что пока она намерена осуществлять полеты только днем и в районах с низкой плотностью населения.

В апреле подразделение Alphabet, отвечающее за разработку проекта доставки товаров при помощи БПЛА, получило лицензию от FAA только для одного своего сотрудника. В результате в конце сентября компания объявила о запуске пилотного проекта в небольшом городке в штате Виргиния, где Alphabet в партнерстве с аптечной сетью Walgreens будет доставлять гражданам продукты, напитки и медицинские товары.

Кирилл Сарханянц


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