Моя оборона от дрона

Правительство Великобритании опубликовало стратегию борьбы против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА, или дронов), используемых нелегально, либо с целью нанесения ущерба инфраструктуре и бизнесу. Для этого в рамках МВД будет создана специальная структура, которая примет на вооружение соответствующие технологии по раннему обнаружению и обезвреживанию дронов. Тем временем в США военные уже приняли на вооружение первую установку, которая обнаруживает и при помощи лазера сбивает опасные беспилотники. На фоне бурного распространения БПЛА высокотехнологичные компании активно развивают средства по борьбе с этими устройствами — ежегодный рост анти-беспилотной индустрии уже оценивается на уровне 20–30%, а ее объем — в миллиарды долларов.

Стратегия британского правительства по противодействию нежелательным беспилотным аппаратам была опубликована в минувший понедельник. Заниматься этим будет Министерство внутренних дел, которое создаст специальное подразделение по борьбе с дронами. Полиция получит соответствующее оборудование, чтобы максимально оперативно обезвреживать беспилотники, используемые для причинения ущерба инфраструктуре и бизнесу. Напомним, в декабре прошлого года работа одного из крупнейших британских аэропортов Гатвик была парализована в течение суток из-за беспилотников, появившихся над аэропортом, в том числе над взлетно-посадочной полосой — в результате были задержаны или отменены сотни рейсов. Тогда для устранения проблемы властям пришлось прибегать к помощи военных. В начале января руководство аэропортов Хитроу и Гатвик закупили у них оборудование для обнаружения и борьбы с дронами, потратив на него несколько миллионов фунтов.

Если до нынешнего времени борьбой с беспилотниками занимались в основном военные, то теперь бурное распространение БПЛА привело к тому, что проблемой озаботились и бизнес, и гражданские власти.

Несколько лет назад аналитики наперебой сообщали о росте рынка беспилотников — теперь аналогичные отчеты публикуются о росте рынка анти-беспилотных технологий.

По прогнозам ResearchAndMarkets, с 2019 по 2025 год мировой рынок антибеспилотных технологий вырастет в среднем на 29% в год или на $2,4 млрд. Значительную часть рынка (рост на $1,3 млрд) составят лазерные технологии по борьбе с дронами — этот рынок будет расти еще быстрее — на 30% в год.

В прошлом году американская корпорация Raytheon представила мобильную установку, которая обнаруживает беспилотники и сбивает их лазером. Во вторник стало известно, что компания поставила первую такую установку в ВВС США. «Еще пять лет назад мало кто беспокоился об угрозах, которые могут нести беспилотники,— отметил президент Raytheon по воздушно-космическим технологиям Рой Азеведо.— Теперь же мы постоянно слышим о таких нападениях или нежелательных вторжениях. Именно поэтому наши клиенты обратились к нам с просьбой разработать такие системы».

Впрочем, подобной разработкой занимаются уже не только военно-промышленные корпорации, но и менее крупные компании. Как сообщила Financial Times, основанный в 2017 году стартап Anduril создал более простую и дешевую систему защиты от дронов. По сути это беспилотник-перехватчик (модель так и называется Interceptor) с усиленным корпусом, который обнаруживает нежелательный дрон и таранит его c минимальным ущербом для себя. Сообщается, что несколько экземпляров такого перехватчика уже были закуплены Министерством обороны США.

Компания Anduril была основана уже известным инженером и предпринимателем Палмером Лаки, который в свое время изобрел шлем виртуальной реальности Oculus Rift и создал компанию Oculus VR. В 2014 году Facebook купила эту компанию за $2 млрд.

Евгений Хвостик