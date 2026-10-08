В ЦБ уточнили главный недостаток ИИ-агентов при планировании инвестиций

Господин Мамута отметил, что не верит в идеальность ИИ-агентов, поскольку они столь же несовершенны, что и люди. «Человеку кажется, что это он такой умный, потому что ИИ-модель ему говорит: "Ты классно все придумал, это отличный сценарий", а на самом деле она просто ему льстит. И человек... он начинает все больше и больше слепо полагаться на эту рекомендацию»,— пояснил зампред ЦБ.