В ЦБ уточнили главный недостаток ИИ-агентов при планировании инвестиций
Мамута: ИИ-агент начинает льстить инвестору при планировании вложений
08.10.2026, 14:06
Искусственный интеллект (ИИ) подстраивается под инвестора и со временем начинает льстить ему, из-за чего тот утрачивает критичность мышления. Это главный недостаток ИИ-агентов при планировании инвестиций, заявил зампред Банка России (ЦБ) Михаил Мамута на инвестфоруме «Сбера» «Настоящее будущее».
Господин Мамута отметил, что не верит в идеальность ИИ-агентов, поскольку они столь же несовершенны, что и люди. «Человеку кажется, что это он такой умный, потому что ИИ-модель ему говорит: "Ты классно все придумал, это отличный сценарий", а на самом деле она просто ему льстит. И человек... он начинает все больше и больше слепо полагаться на эту рекомендацию»,— пояснил зампред ЦБ.
При этом большинство инвесторов продолжают консультироваться с разными агентами, исходя из чего выбирают наиболее подходящий для себя вариант вложений, рассказал Михаил Мамута.
Зампред регулятора также призвал быть осторожнее в доверии ИИ при принятии инвестиционных решений и сохранять их за собой. «Другое дело, что по мере того, как какие-то простые, ну, скажем так, рутинные, понятные для людей операции будут повторяться многократно, то, наверное, здесь делегирование сделки возможно в условиях, когда человек понимает, почему оно совершается, как — это просто будет экономить время человеку»,— добавил господин Мамута.