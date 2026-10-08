«Оппозиция требует отставки главы центральной избирательной комиссии»
В Индии разгорелись протесты против махинаций на выборах — реакция СМИ
The Times of India (Мумбай, Индия)
От лозунгов о «краже голосов» до движения «Чита Андолан»: уличные протесты возвращаются с новой тактикой
Мирные протесты неизменно были частью нашей демократии. Политическая жизнь Индии редко ограничивалась стенами парламента, офисами партий или предвыборными митингами. Улицы всегда играли в ней важную роль. Махатма Ганди в годы борьбы за независимость превратил марши, бойкоты и ненасильственное сопротивление в инструменты массовой политики. Спустя десятилетия движение Джаяпракаша Нараяна вывело студентов и простых граждан на улицы с протестом против правительства Индиры Ганди.
Уличная политика — явление отнюдь не новое. Меняются лишь инструменты, используемые для запуска, распространения и поддержания протестной активности. По мнению политолога Удая Чандры, социальные сети не только делают протесты более заметными, но и меняют состав тех, кто может их инициировать и поддерживать. «Социальные сети, безусловно, делают протесты видимыми для миллионов людей, обеспечивая их быстрое, вирусное распространение. Но они делают и кое-что более важное: снижают зависимость от политических партий, профсоюзов и устоявшихся организаций при мобилизации людей. Недовольство может перерасти в движение еще до того, как традиционные политические силы решат, как на это реагировать»,— отмечает Удай Чандра.
Примечательной чертой нынешней волны протестов являются не только поднимаемые вопросы, но и то, кто зачастую первым их озвучивает. По самым разным темам — от проведения экзаменов до формирования списков избирателей — молодежи удавалось оказывать давление, действуя вне рамок привычных партийных механизмов. Политические партии все чаще вынуждены резко реагировать на проблемы, инициаторами обсуждения которых они сами не являлись. Получается, что молодежь и студенты показали партиям путь к возрождению уличной мобилизации.
«Аль-Джазира» (Катар, Доха)
Лидер индийской оппозиции Рахул Ганди задержан в связи с протестами против результатов выборов
Лидер индийской оппозиции Рахул Ганди был задержан третий раз за два дня во время акции протеста с требованием отставки главы избирательной комиссии в связи со спорным пересмотром списков избирателей.
Оппозиционные партии, студенческие объединения и молодежное движение «Тараканы» требуют отставки главы центральной избирательной комиссии, обвиняя его в том, что он действует в интересах правящей «Бхаратия джаната парти» премьер-министра Нарендры Моди.
Протестующие утверждают, что изменения непропорционально сократили число избирателей, поддерживающих оппозиционные партии. Комиссия и правительство отрицают эти обвинения. Они заявляют, что пересмотр не имеет политической подоплеки, а направлен на удаление дублирующихся и недействительных записей, а также на обеспечение регистрации имеющих право голоса избирателей.
Associated Press (Нью-Йорк, США)
Рахула Ганди временно задержали на фоне растущих протестов в Индии из-за исключения 130 млн человек из списков избирателей
В среду полиция на непродолжительное время задержала лидера индийской оппозиции Рахула Ганди во время акции протеста против главы центральной избирательной комиссии страны. Оппозиционные партии усилили кампанию против спорного пересмотра списков избирателей, в результате которого из них были исключены более 130 млн человек.
Оппозиция требует отставки главы центральной избирательной комиссии Гьянеша Кумара, обвиняя его в манипуляциях с регистрацией избирателей в интересах правящей «Бхаратия джаната парти» премьер-министра Нарендры Моди. Комиссия и правительство отвергают эти обвинения.
Оппозиционные партии и протестные группы требуют остановить пересмотр списков и восстановить в них имена тех, кто, по их утверждению, был исключен необоснованно. Они заявляют, что в результате этих изменений из списков были массово исключены сторонники оппозиции, тогда как избиратели, склонные поддержать партию Моди, остались в списках или были добавлены в них.
Handelsblatt (Дюссельдорф, Германия)
130 млн удаленных имен избирателей оказывают давление на Моди
Миллионы людей считают, что их неправомерно исключили из участия в выборах. Оппозиция обвиняет премьер-министра Нарендру Моди в попытке манипулировать избирательной системой. Поэтому находящийся у власти уже более 12 лет политик столкнулся с новой волной протестов.
На прошедших два года назад общенациональных парламентских выборах (оппозиционная.— “Ъ”) партия «Индийский национальный конгресс» выступила неожиданно хорошо. Партия Моди BJP, напротив, потеряла 60 депутатских мандатов. Для главы правительства, долгое время считавшегося непобедимым, это было тревожным звонком.
Особенно сильно эта кампания по исключению (избирателей из списков.— “Ъ”) затронула округа с преимущественно мусульманским населением. По мнению критиков правительства, это не случайно: мусульмане не принадлежат к основному электорату индуистско-националистической партии Моди — напротив: они чувствуют себя преследуемыми и исключаемыми со стороны BJP.