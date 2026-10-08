«Оппозиция требует отставки главы центральной избирательной комиссии»

От лозунгов о «краже голосов» до движения «Чита Андолан»: уличные протесты возвращаются с новой тактикой

Мирные протесты неизменно были частью нашей демократии. Политическая жизнь Индии редко ограничивалась стенами парламента, офисами партий или предвыборными митингами. Улицы всегда играли в ней важную роль. Махатма Ганди в годы борьбы за независимость превратил марши, бойкоты и ненасильственное сопротивление в инструменты массовой политики. Спустя десятилетия движение Джаяпракаша Нараяна вывело студентов и простых граждан на улицы с протестом против правительства Индиры Ганди.

Уличная политика — явление отнюдь не новое. Меняются лишь инструменты, используемые для запуска, распространения и поддержания протестной активности. По мнению политолога Удая Чандры, социальные сети не только делают протесты более заметными, но и меняют состав тех, кто может их инициировать и поддерживать. «Социальные сети, безусловно, делают протесты видимыми для миллионов людей, обеспечивая их быстрое, вирусное распространение. Но они делают и кое-что более важное: снижают зависимость от политических партий, профсоюзов и устоявшихся организаций при мобилизации людей. Недовольство может перерасти в движение еще до того, как традиционные политические силы решат, как на это реагировать»,— отмечает Удай Чандра.

Примечательной чертой нынешней волны протестов являются не только поднимаемые вопросы, но и то, кто зачастую первым их озвучивает. По самым разным темам — от проведения экзаменов до формирования списков избирателей — молодежи удавалось оказывать давление, действуя вне рамок привычных партийных механизмов. Политические партии все чаще вынуждены резко реагировать на проблемы, инициаторами обсуждения которых они сами не являлись. Получается, что молодежь и студенты показали партиям путь к возрождению уличной мобилизации.