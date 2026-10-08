Судья не пережил бой
Мексиканский рестлер случайно убил рефери на ринге
08.10.2026, 13:58
В Мексике рефери, обслуживавший матч по реслингу, скончался после того, как один из участников шоу применил к нему прием, именуемый martinete. Боец, выступающий под псевдонимом Эль Ихо де Фишман, поднял 75-летнего рефери и бросил на настил. Судья какое-то время подавал признаки жизни, потом затих. Болельщики и официальные лица, находившиеся у ринга, полагали, что это часть шоу. Когда поединок все же остановили, выяснилось, что пострадавший скончался. Эль Ихо де Фишман уже арестован мексиканскими властями. Ему могут быть предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.
Мексиканский рестлер, выступающий под псевдонимом Эль Ихо де Фишман, был задержан полицией 7 октября после смерти 75-летнего судьи Эрардо Эрмана Пинеды, известного под псевдонимом Эль Бухо. Инцидент, приведший к кончине судьи, случился во время несанкционированного шоу по реслингу (шоу с элементами борьбы и актерской игры).
Согласно сценарию поединка, Эль Ихо де Фишман, после того как повергнет соперника на помост, должен был негативно отреагировать на попытку судьи остановить бой. Шоумен схватил господина Пинеду, перевернул вниз головой и с силой ударил о помост. На записи инцидента видно, что пожилой человек, ударившийся при приземлении нижней частью тела, пытается встать, держится за спину, но подняться ему не удается. В итоге судья затих на ринге. Бой при этом продолжался. И публика, и команды бойцов полагали, что он просто играет свою роль. В конце концов к нему все же подошли, но к тому моменту рефери был уже мертв.
Примечательно, что к обслуживанию мероприятия вообще не были привлечены врачи. Шоу не было санкционировано, на медицинской бригаде его организаторы решили сэкономить — обычная практика для нелегальных состязаний в Мексике.
На первый взгляд, речь идет не более чем о несчастном случае. То есть Эль Ихо де Фишмана не в чем упрекнуть. На деле все серьезнее.
Дело в том, что прием martinete (в международной классификации piledriver, переводится как копёр — машина для забивания свай) категорически запрещен к использованию всеми признанными структурами, проводящими реслинг-шоу.
Очевидно в силу крайней его опасности. На нелегальных шоу правилами чаще всего пренебрегают. Да, на видеозаписи инцидента видно, что боец отошел от классики исполнения броска, не стал вбивать судью головой в помост. Но разница в габаритах и уровне подготовки, сила удара и возраст рефери должны были в принципе исключить использование такого элемента.
Спортсмену грозит обвинение в непредумышленном убийстве. Он может получить до 15 лет тюрьмы. Мексиканские власти пока не давали комментариев по инциденту, ссылаясь на продолжающееся выяснение обстоятельств трагедии.