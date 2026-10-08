Судья не пережил бой

Согласно сценарию поединка, Эль Ихо де Фишман, после того как повергнет соперника на помост, должен был негативно отреагировать на попытку судьи остановить бой. Шоумен схватил господина Пинеду, перевернул вниз головой и с силой ударил о помост. На записи инцидента видно, что пожилой человек, ударившийся при приземлении нижней частью тела, пытается встать, держится за спину, но подняться ему не удается. В итоге судья затих на ринге. Бой при этом продолжался. И публика, и команды бойцов полагали, что он просто играет свою роль. В конце концов к нему все же подошли, но к тому моменту рефери был уже мертв.