Дональд Трамп хочет превратить свой гольф-клуб в новый Кэмп-Дэвид
08.10.2026, 13:53
Президент США Дональд Трамп предложил превратить свой частный гольф-клуб Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) в официальную президентскую резиденцию, аналогичную загородному комплексу Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на письмо юриста гольф-клуба Харви Ойера, направленное в комиссию округа Палм-Бич. В письме, в частности, предлагается присвоить части территории Trump International Golf Club статус Президентского гольф-клуба.
«Всему миру известны Кэмп-Дэвид, Виндзорский дворец или Елисейский дворец. Так же будет известен и Президентский гольф-клуб в Палм-Бич»,— говорится в письме господина Ойера. Предлагается передать часть земель гольф-клуба в ведение федерального правительства, после чего будут спроектированы необходимые здания для приема гостей, «проведения важных встреч» с участием президентов. Отмечается, что гольф-клуб находится рядом с аэропортом имени Дональда Трампа, у него прекрасная охрана и высокий уровень безопасности.
Расходы по строительству в полном объеме готова взять на себя Trump Organization. Президент Трамп подтвердил эти планы, отметив, что он не сам это придумал, а ему подсказали идею военные и спецслужбы, и он считает ее «потрясающей». «Это будет не для меня, а для всех будущих президентов»,— добавил он, напомнив, что там «одно из лучших полей для гольфа в мире». Власти Палм-Бич назвали это предложение «исторической возможностью» закрепить за округом статус международного политического центра.