Дональд Трамп хочет превратить свой гольф-клуб в новый Кэмп-Дэвид

Расходы по строительству в полном объеме готова взять на себя Trump Organization. Президент Трамп подтвердил эти планы, отметив, что он не сам это придумал, а ему подсказали идею военные и спецслужбы, и он считает ее «потрясающей». «Это будет не для меня, а для всех будущих президентов»,— добавил он, напомнив, что там «одно из лучших полей для гольфа в мире». Власти Палм-Бич назвали это предложение «исторической возможностью» закрепить за округом статус международного политического центра.