Мужчины все активнее осваивают пилатес. Среди поклонников таких тренировок и звезды спорта — Дэвид Бекхэм, Джеймс Леброн и Криштиану Роналду. По данным Wall Street Journal, в США за пять лет популярная сеть спортивных клубов более чем в два раза нарастила число клиентов-мужчин, посещающих пилатес. Часто на занятия их приводят девушки или жены. После чего они, имеющие за спиной опыт в кроссфите и силовых тренировках, привыкшие к жиму лежа, обнаруживают: это не мягкая утренняя разминочка, а гантели только кажутся игрушечными.