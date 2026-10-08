«Это не мягкая утренняя разминочка»
Анна Кулецкая — о росте популярности пилатеса среди мужчин
08.10.2026, 13:52
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Мужчины все активнее осваивают пилатес. Среди поклонников таких тренировок и звезды спорта — Дэвид Бекхэм, Джеймс Леброн и Криштиану Роналду. По данным Wall Street Journal, в США за пять лет популярная сеть спортивных клубов более чем в два раза нарастила число клиентов-мужчин, посещающих пилатес. Часто на занятия их приводят девушки или жены. После чего они, имеющие за спиной опыт в кроссфите и силовых тренировках, привыкшие к жиму лежа, обнаруживают: это не мягкая утренняя разминочка, а гантели только кажутся игрушечными.
Многие сильно недооценивают сложность пилатеса и его разновидностей.
Движения требуют хорошей осанки, работы мышц кора и способности терпеть жжение в мышцах. Методику разработал немецко-американский тренер Джозеф Пилатес в годы Первой мировой войны, помогая раненым солдатам в лагере. Он прикреплял пружины от больничных кроватей к рамам, чтобы лежачие пациенты могли разрабатывать мышцы. Так появились первые тренажеры для пилатеса — прототипы будущего реформера. В 1920-х Пилатес перебрался в Нью-Йорк, открыл там студию рядом с танцевальной школой.
Балерины, искавшие способ снять боль в перенапряженных суставах, стали популяризаторами этой системы.
В России формат небольших фитнес-студий тоже упорно растет. По оценкам экспертов, за первые полгода 2026-го на них пришлось почти 70% всех открытий. Правда, отдельно пилатес посчитать пока сложно — его обычно объединяют со студиями растяжки, йоги и функционального тренинга.