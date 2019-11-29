Песков сравнил работу Путина с доменной печью, которую невозможно потушить

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин будет работать 31 декабря. По его словам, у президента не бывает выходных, а работа президента представляет собой «безостановочный цикл».

«Если брать с общечеловеческой точки зрения, у Владимира Путина технологически не бывает выходных, даже когда он какую-то часть дня может посвятить отдыху, все равно большую часть времени суток в человеческом понимании находится на работе, работает. Работа президента как доменная печь, которую невозможно потушить»,— сказал господин Песков.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может идти речи о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем, так как решение по этому вопросу было принято заранее.

Напомним, губернатор Томской области Сергей Жвачкин перенес последний рабочий день года в администрации региона с 31 на 28 декабря. Депутаты и сенатор от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о выходном 31 декабря. Документом предполагается определить, что правительство осуществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, если этот день не является выходным согласно календарю.