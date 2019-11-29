Как в 90-е нападали на инкассаторов и дальнобойщиков

Вадим Марюхин с 90-х годов работал в уголовном розыске УВД Свердловской области в должности старшего оперуполномоченного в отделе по раскрытию имущественных преступлений. Для книги «Истории уральских сыщиков», которую издал “Ъ-Урал”, он рассказал, как в криминальные 90-е нападали на инкассаторов и дальнобойщиков.

Дело Кустика

В 1996 году в Екатеринбурге участились нападения на дальнобойщиков. Обычно водитель грузился спиртным, продуктами или шинами (все расценивалось как дефицитный товар). На выезде из города водителя останавливали люди в милицейской форме, напаивали водкой до полуобморочного состояния, вывозили в другую часть города и там оставляли. Машину угоняли и бросали в другом месте, в большинстве случаев в Орджоникидзевском районе. Дальнобойщик, не знающий города, пьяный приходил в отдел милиции и жаловался на угон машины сотрудниками милиции. Часто таких людей отправляли отсыпаться.

Украденное преступники сразу сбывали: продукты поставляли в вагоны-рестораны за счет связи с сотрудницей железной дороги. Украденная резина шла в магазины на Эльмаше и в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Покрывал банду куратор из числа сотрудников милиции. Таких эпизодов набралось порядка 20. Большинство из них было с отказными материалами.

Дело долго не могли раскрыть, им успели позаниматься и в городе, и в области. Раскрутка дела началась по счастливой случайности: в Октябрьском районе остановили разгружаемую машину. У грузчиков поинтересовались, что за машина, что они разгружают и кому. Ответить на поставленные вопросы они не смогли. После этого к делу еще подключился перешедший в имущественный отдел областного управления Александр Береснев.

На таких нападениях часто фигурировала белая «копейка» без номеров. А в деле была одна очень интересная потерпевшая. Женщина всю жизнь проработала товароведом, и когда ее использовали при разгрузке остановленных машин, она смогла краем глаза увидеть технические талоны на «копейке». По крайним цифрам и буквам машину нашли. Кроме того, она смогла назвать даже вес преступников.

Так мы смогли раскрутить дело и выйти на банду. Курировал их Виктор Кустов (Кустик). Кроме того, в банду входили более 10 человек, которые замыкались на «визовских». До обвинительного заключения дошло 12 эпизодов, по девяти вынесены приговоры. Кустик получил 13 лет лишения свободы.

Кустик был невысоким и, как многие люди маленького роста, очень амбициозным, сильным духом. За ним числилось нападение на инкассаторов на Эльмаше в 1992–1993 году, но его мы не смогли доказать.

На преступление посмотрели с разных сторон

В 1996 году в Североуральске произошло разбойное нападение на инкассаторскую машину. Была похищена вся пришедшая в тот момент пенсия и другие средства, находившиеся в фонде. В городе назревал социальный взрыв: пенсионеры не получили выплаты на общую сумму более 750 млн руб. (до реформы). Нападение обошлось без трупов – как позже выяснилось, инкассаторы сами были в доле. Мы расследовали уголовное дело вместе с Сергеем Николаевым. Одного инкассатора мы задержали, и он сдал подельников. По области была передана координация на задержание машины и участников преступления.

Их задержали как в кино. К киоску на улице Малышева у театра «Волхонка» пытались подъехать представители вневедомственной охраны. Стоит «восьмерка» на тротуаре, а какие-то парни набирают в киоске сладости и спиртное. Вневедомственная охрана спрашивает: мол, чего тут встали, убирались бы побыстрее. Покупатели с ними даже разговаривать не стали, просто послали. Началась перепалка, охранники решили проверить свои ориентировки. И раз: там эта машина, и эти люди. Парни перепугались, показывают документы. Но охрана уже сориентировалась и, по ее словам, с автоматами их скрутила. Правда, киоскер и жулики рассказывали, что они сами чуть не разоружили и не побили охранников. Часть денег преступники успели потратить, но мы их задержали, раскололи, часть денег вернули.

Книга «Истории уральских сыщиков»