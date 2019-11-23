«В начале 90-х у многих крыша поехала на почве убийств»

Подполковник Александр Матисон до 1997 года работал в управлении по борьбе с организованной преступностью. Для книги “Ъ-Урал” «Истории уральских сыщиков» он рассказал о том, как киллер пытался взорвать сотрудников милиции в 90-х.

Цветков – безумный взрыватель

В начале девяностых у многих крыша поехала на почве убийств. Был такой хулиган из Сысерти по фамилии Цветков. Он себя возомнил «киллером-взрывателем». Когда его взяли, он рассказал, что Виктор Касинцев (авторитетный бизнесмен, убит в 1994 году) его нанимал взорвать Михаила Кучина (один из лидеров группировки «Центр», убит в 1994 году). Когда он к тому в дом попытался пробраться, его вместе с бомбой задержала охрана. Пытали, пока не признался, кто Мишу заказал. Чем-то его обидели сысертские милиционеры. Он им позвонил и пообещал всех взорвать. Так как репутация его была им известна, а жили они кучно, то каждую ночь ходили по очереди охранять свои дома.

Был февраль. Они не могли его найти, а у меня в Сысерти были хорошие источники, поэтому меня отправили на помощь его искать. Дали СОБР и ОМОН в подчинение. ОМОН все выезды из Сысерти заблокировал. Сидим неделю. Наконец, мне адрес его сообщают. Два часа ночи. Дом блокируется, но в нем есть годовалый ребенок, и я СОБРовцам запрещаю штурмовать. Рядом с домом баня. Решили туда бросить «зойку» (светошумовую гранату), чтобы выманить хозяев. Бросили одну – тишина. Вторую – тоже не взорвалась. Случай совершенно небывалый.

Тогда решили взрывпакет за крыльцом бросить. Тут получилось. Хозяин выскочил, его спеленали, но наш Цветков час назад ушел. А куда – хозяин не знает. Он рассказал, что при нем был рюкзак, который он спрятал в бане. Мы за ним, а в нем 12 кг аммонала. И если бы гранаты взорвались, то он бы сдетонировал, и полквартала разнесло бы в щепки, а нас просто на молекулы.

Мне дали наводку на новый адрес. СОБР отправился туда. Поднялись на третий этаж, света в подъезде нет. Постучали. Не отвечают. И тогда мы сразу из штурмового ружья дверь с косяком вынесли. Зашли, взяли. Оказалось, взяли заместителя главы Сысерти, который мирно спал в своей квартире. Просто в темноте двери перепутали, а нужная квартира рядом была. Но к тому времени «взрыватель» уже ушел. Взяли его на третьем адресе в постели с пистолетом «Люгер» под подушкой.

И вот как судьба распорядилась: СОБРовцами, которые его брали и чуть тогда у бани не взорвались, были Леонид Валов и Володя Ласточкин, которые потом в Гудермесе погибли.

Опер Гамлет Сивумян

В Октябрьском РОВД Екатеринбурга со мной в кабинете работал уникальный опер Гамлет Сивумян. Человек небывалой фантастической силы. Подозреваю, что он сам боялся своей силы: как бы не убить кого-нибудь случайно. И для меня он был не ГАмлет, а ГамлЕт – с ударением на «е». В нем не было ни капли от сомневающегося принца датского. И с уголовным миром он работал своеобразно, но невероятно продуктивно. Уголовники его боялись, как кролики удава. Однажды сидим в кабинете, стук в дверь, заглядывает человек «Гамлет Сергеевич, вот я пришел». Гамлет суровел на глазах. «Я тебе к которому часу сказал? К 13 часам. А сейчас сколько? Без пятнадцати. Жди».

В этот момент Гамлета вызывает к себе начальник. Ровно в 13 заглядывает урка. Я сказал ему выйти и подождать. Он отказался. «Гамлет Сергеевич сказал в 13, я вот сяду тогда пока напишу», – пояснял преступник. Даю ему ручку, бумагу. Пишет. Возвращается Гамлет, берет бумагу, пробегает первые строчки. И начинает на «писателя» наезжать. «Ты почему только шесть краж написал, почему так мало признал, пиши мне честно про все остальные», – восклицал Гамлет. Преступник вздыхает и пишет дальше.

Или, например, берем одного или нескольких жуликов, допрашиваем. Если среди задержанных был здоровяк, то Гамлет с классическим акцентом ему говорил: «Слюшай, вот тэбе прэдложение. Видищ – гиря. Она 32 кг. Поднымешь больше мэня – всэх отпущю. Поднымеш мэнше – всо расскажешь». Здоровяк поднимал 10, 15, 20 раз. «И это всо?», – изумлялся Гамлет. Брал гирю, и она у него не лежала на запястье, а торчала как продолжение руки. Затем крестился ей, и дном кверху поднимал 50 раз. Надо было видеть лица жуликов. Никто из оперов не умел их так морально подавлять, как Гамлет.

Еще был случай с известным персонажем Мишей Кучиным. На нашей территории был ресторан «Большой Урал», или «БУШ». Мы как-то там отмечали 5 октября – День уголовного розыска. Стоим с Гамлетом в фойе, мимо пробегает Кучин по лестнице на второй этаж. Гамлет ему: «Стой. Подойди». По понятиям Гамлета, если опера гуляют, то жуликов рядом быть не должно. Миша спускается и очень зло отвечает: «А твое-то какое дело? Хочу – захожу». Миша подходит ближе. Он здоровенный, просто шкаф – на две головы выше Сивумяна. Гамлет берет и просовывает ему за ремень указательный палец и как крючком его по бетонному полу к себе подвигает. Миша пытается устоять на месте, но как на лыжах к нему подъезжает. И Гамлет, глядя снизу вверх, говорит: «Пойдем выйдем. Как мужчины поговорим». И я видел, что Миша сразу понимал: если выйти, его прибьют. Такая вот безмерная сила от Гамлета исходила. Кучин тихо-тихо загасил все и смылся.

Была история с мастером спорта по боксу, полутяжем Тимерьяновым. Тем самым, которого позже, в 1994 году, застрелили «уралмашевцы». Его на квартире по наводке пришли брать Миша Салов и Гамлет. Зашли, стали разговаривать, и тут Тимирьянов с правой со всей дури бьет Гамлета по лицу. Тот чуть качнулся, зуб золотой у него вылетел. Он бросился на боксера. Салов говорил, что такого в жизни не видел: Тимирьянов летал по комнате, его вбивали в пол. Потом боксер в СИЗО хотел покончить с собой от унижения, что его, мастера спорта, так избил какой-то малыш.

Книга «Истории уральских сыщиков»