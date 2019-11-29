В Петербурге вновь эвакуируют суды

В Петербурге вновь проводится эвакуация судов. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, из-за эвакуации прервана работа Приморского, Невского, Петродворцового, Красногвардейского, Колпинского, Василеостровского, Дзержинского и Выборгского районных судов. Причина эвакуации не называется.

Напомним, что накануне из-за анонимного сообщения эвакуация сотрудников производилась в Городском суде, Фрунзенском, Красногвардейском и Московском, Кировском, Пушкинском, Смольнинском, 1 Западном окружном военном и Санкт-Петербургском гарнизонном военном суде. В зданиях судов проверки не выявили опасных предметов и взрывчатых веществ.