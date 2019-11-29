Работники Amazon в Германии начали забастовку в «черную пятницу»

Работники шести центров выдачи товаров Amazon в Германии начали забастовку в «черную пятницу», требуя от торгового гиганта улучшения условий труда, сообщает AP. Профсоюз Ver.di заявил, что в некоторых центрах забастовка продлится до вторника.

Работников не устраивают те нагрузки, которые им приходится переносить на работе, чтобы справиться с потоком клиентов, особенно в дни распродаж. Представитель профсоюза Орхан Акман заявил, что работники подвергаются «экстремальным нагрузкам», из-за которых некоторые из них заболевают. По словам господина Акмана, выйдя на забастовку, работники хотят продемонстрировать Amazon, что их труд нельзя окупить огромными скидками, которые корпорация предлагает в это время года.

Сама компания заявила, что сбоев в работе ее центров выдачи товаров нет, так как «большая часть сотрудников абсолютно нормально справляются с сегодняшними заказами».

Почему больше половины россиян не верят в реальность скидок во время «черной пятницы» — в материале “Ъ”.

Кирилл Сарханянц