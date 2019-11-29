Ford сделал полицейские Ranger Raptor и Focus ST Wagon

Компания Ford сделала полицейские версии пикапа Ranger Raptor и универсала Focus ST Wagon.

Оба автомобиля предназначены для полиции Великобритании. Пикап с 210-сильным турбодизелем будет использоваться для погонь за нарушителями по грунтовым и гравийным дорогам, а универсал, информации о двигателе которого нет, задействуют для патрулирования асфальтовых дорог.

Полицейские Ford получили специальную окраску, светотехнику и особое оборудование для несения службы. Напомним, презентация пикапа Ford Ranger Raptor состоялась в феврале 2018 года, а универсал Ford Focus ST Wagon показали в мае 2019 года.