Вышел трейлер новой игры из вселенной Half-Life

Компания Valve анонсировала выпуск новой игры из вселенной Half-Life. Игра под названием «Half-Life: Alyx» выйдет в марте 2020 года и будет доступна только для VR-платформ. Valve также опубликовала двухминутный трейлер игры.

События новой Half-Life развернутся в промежутке между первой и второй частями игры. Главными героями стали Аликс Вэнс и ее отец Илай. Игрок будет управлять Аликс, которая должна «дать человечеству последний шанс на выживание», говорится в пресс-релизе компании в Twitter.

Игра будет поддерживаться устройствами Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift и Windows Mixed Reality. Для российских пользователей уже доступен предзаказ в Steam за 976,5 руб.

История компании Valve Читать далее

Первая игра Half-Life была выпущена в 1998 году, Half-Life 2: Episode Two — в 2007 году. У серии игр также было несколько спин-оффов, последний из которых (Portal 2) вышел в 2011 году.