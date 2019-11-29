Глава Удмуртии: решения по онкодиспансеру пока не нашли

Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал слухи о будущем онкологического диспансера в ходе интервью на канале «Россия24. Удмуртия». Он отметил, что решения по медучреждению пока не нашли.

«Не надо нелепости превращать в новости. У нас онкологический диспансер находится в разных зданиях и конечно современные процедуры в старых зданиях там сложно оказывать. У нас люди уезжают в Уфу и другие города на обследование. Поэтому надо строить! Но какой вариант? Ну давайте ждать, когда нам Федерация выделит денег. Ну, хорошо, если это будет в 2023-2025-м. Но люди сейчас живут и им надо качественное обслуживание. Поэтому мы любые формы рассматриваем: и концессию и государственно-частное партнерство с одним главным требованием к этим формам финансирования — безупречное, в полном объеме оказание медицинских услуг в соответствии с законодательством, бесплатное в объемах Фонда ОМС. Ни в коем случае не замена обязательных услуг платными. Но решения по онкологическому диспансеру мы пока не нашли. И те частные компании, которые приходят к нам, их предложенная нами финансовая модель не устраивает»,— заявил глава Удмуртии.

Напомним, что в правительстве Удмуртии рассматривают возможность передать в концессию республиканский онкодиспансер. Как рассказала “Ъ-Удмуртия” заместитель председателя правительства региона Анастасия Муталенко, в России есть крупные инвесторы, специализирующиеся на медцентрах, они выступают с предложениями. По мнению экспертов, передача онкодиспансера в концессию приведет к улучшению качества предоставляемых услуг, однако существенно повысит их стоимость. Ранее глава Удмуртии опровергал слухи о продаже медучреждения.