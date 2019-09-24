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Глава Удмуртии опроверг информацию о продаже онкодиспансера

Глава Удмуртии Александр Бречалов опроверг информацию о продаже онкодиспансера в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск». Он отметил, что кто-то разместил в социальных сетях протокол совещания, на котором обсуждали судьбу учреждения.

«Люди, упаковывавшие эту новость, не сильно в этом разбираются, написали чушь, что продается. Как можно продать никому не нужное старое здание? Мы хотим построить. История про концессию — это история про привлечение денег»,— добавил господин Бречалов.

Напомним, что в правительстве Удмуртии рассматривают возможность передать в концессию республиканский онкодиспансер. Как рассказала “Ъ-Удмуртия” заместитель председателя правительства региона Анастасия Муталенко, в России есть крупные инвесторы, специализирующиеся на медцентрах, они выступают с предложениями. По мнению экспертов, передача онкодиспансера в концессию приведет к улучшению качества предоставляемых услуг, однако существенно повысит их стоимость.

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