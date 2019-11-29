Удмуртия планирует экспортировать котонизированное льноволокно на $2,2 млн в год

Установка новых линий котонизации льноволокна завершается на двух заводах Удмуртии. Оборудование позволит производить более 1 тыс. тонн котонизированного льноволокна на экспорт стоимостью $2,2 млн в год, сообщает пресс-служба минсельхоза республики. В 2020 году в регионе планируют посеять лен-долгунец на площади 5 тыс. га, что на 700 га больше, чем в этом году.

«Котонизация позволяет придать льняным волокнам высокие прядильные свойства, изменяя структуру волокна. В результате получается высокомаржинальный продукт. Думаю, что уже в декабре мы выпустим первую партию котонизированного льноволокна — наши зарубежные партнеры ждут этот продукт с нетерпением. И для нас — это серьезный шаг в развитии льняной отрасли и по факту первый в структурных изменениях льняной отрасли Удмуртии»,— отметила министр сельского хозяйства Ольга Абрамова.

Напомним, что в 2019 году из-за льноводы Удмуртии убрали урожай примерно с 2 тыс. га из засеянных 4,1 тыс. га из-за неблагоприятных погодных условий. Напомним, что с 15 августа по 7 октября в Удмуртии действовал режим ЧС, который ввели из-за переувлажнения почвы. Также сообщалось, что смоленский холдинг «Промагро» отложил планы по организации производства по переработке льна в Удмуртии из-за ситуации в отрасли.