«Промагро» отложил создание в Удмуртии производства по переработке льна

Из-за ситуации в отрасли холдинг «Промагро» отложил планы по организации производства по переработке льна в Удмуртии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра сельского хозяйства республики Ольгу Абрамову.

Ранее у нас состоялись переговоры со смоленским предпринимателем, он подтвердил свое желание зайти в наш регион. Но как для смоленских, так и для удмуртских льнопереработчиков остается неразрешенным один актуальный производственный момент — это неразвитая сырьевая база. У них очень хороший проект — интересный и капиталоемкий, но пока есть некоторые сложности в его реализации»,— отметила госпожа Абрамова.

Ранее сообщалось, что в 2019 году из-за льноводы Удмуртии убрали урожай примерно с 2 тыс. га из засеянных 4,1 тыс. га из-за неблагоприятных погодных условий. Напомним, что с 15 августа по 7 октября в Удмуртии действовал режим ЧС, который ввели из-за переувлажнения почвы.